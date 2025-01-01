エンターテインメント要約動画ジェネレーター：簡単に作成＆共有

直感的な動画テンプレートを使用して魅力的なエンターテインメント要約動画を作成しましょう。最高の瞬間をすぐに共有可能なコンテンツに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
個人の節目や小規模ビジネスの年間成果を祝うための60秒のパーソナライズされた年次要約動画を作成します。この動画には、反映的で温かみのあるシネマティックなビジュアルと、スクリプトからの「テキストから動画」機能を通じて明確なナラティブを提供します。すべての視聴者に向けて「字幕/キャプション」を追加し、最大限のアクセス性とエンゲージメントを確保しましょう。
サンプルプロンプト2
ファンコミュニティやポップカルチャーブロガー向けに、最近のショーやイベントを要約するための45秒のエネルギッシュなエンターテインメント要約動画を「エンターテインメント要約動画ジェネレーター」を使用して制作します。ダイナミックなグラフィックスとインパクトのあるトランジションを使用し、パンチの効いた「ナレーション生成」で視聴者を引きつけます。さまざまなプラットフォームに合わせて「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してリーチを最適化しましょう。
サンプルプロンプト3
教育者やトレーナー向けに、複雑なトピックやコースモジュールを効果的に要約する50秒のプロフェッショナルな要約動画をデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、権威ある「AIアバター」が主要な情報を提示します。「テキストから動画」機能から自動生成された正確な「字幕/キャプション」で視聴者の理解を深めましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エンターテインメント要約動画ジェネレーターの使い方

お気に入りのエンターテインメントの瞬間を魅力的な要約動画に簡単に変換します。これらの簡単なステップに従って、マスターピースを作成、カスタマイズ、共有しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
エンターテインメント要約を開始するためにデザインされた多様な動画テンプレートから選択します。HeyGenはテーマにぴったり合うさまざまなスタイルを提供します。
2
Step 2
メディアをアップロード
プロジェクトにビデオクリップ、画像、その他のアセットをインポートします。HeyGenの強力なメディアライブラリ/ストックサポートを活用するか、自分のファイルをアップロードして要約をパーソナライズしましょう。
3
Step 3
仕上げを追加
背景音楽、ダイナミックなトランジション、魅力的なエフェクトを追加して動画をパーソナライズします。HeyGenの強力な編集ツールは、エンターテインメント要約を磨くために必要なすべてを提供します。
4
Step 4
エクスポートと共有
作成を最終化し、エンターテインメント要約動画を簡単にエクスポートします。HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、どのプラットフォームでもコンテンツを最適化し、簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エンターテインメントコンテンツのプロモーション要約動画を制作

新しいエンターテインメントリリースやハイライトを効果的にプロモートするための魅力的な要約動画を生成し、観客の関心とエンゲージメントを高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてエンターテインメント要約動画の作成を強化しますか？

HeyGenは高度なエンターテインメント要約動画ジェネレーターとして、魅力的な要約動画を効率的に作成する力を提供します。カスタマイズ可能な動画テンプレートとAI駆動のツールを活用して、簡単にプロフェッショナルな要約動画を作成し、際立たせることができます。

HeyGenはソーシャルメディア用の要約動画に最適な機能を提供しますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアでの要約動画の作成と共有を簡単にするオンラインプラットフォームを提供します。簡単に字幕を追加し、ナレーションを生成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたアスペクト比でコンテンツをエクスポートできます。

HeyGenのツールを使ってユニークでクリエイティブな年次要約動画を作成できますか？

はい、HeyGenは豊富な編集ツールとブランディングコントロールを提供し、年次要約動画を本当にユニークでカスタマイズ可能にします。テンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリからの要素を統合して、望むクリエイティブなビジョンを実現し、要約動画をカスタマイズできます。

HeyGenのAI機能は要約動画作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenのAI駆動のツールは、テキストから動画への変換とナレーション生成を提供することで、要約動画作成プロセスを大幅に簡素化します。スクリプトをダイナミックな要約動画に変換し、AIアバターを使用してワークフローを大幅に効率化できます。