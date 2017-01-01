エンターテインメントプロモビデオメーカーで魅力的なコンテンツを作成
豊富なテンプレートとシーンを活用して、注目を集め、バイラルになる素晴らしいエンターテインメントプロモを簡単に作成できます。
マーケティングプロフェッショナルやプロダクトマネージャー向けに、効率的な「AIプロモビデオメーカー」を求める2分間の洗練された説明ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはスリークで情報豊かにし、流れるようなアニメーションとプロフェッショナルで安心感のあるナレーションを組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」と統合された「ボイスオーバー生成」機能を使用して、複雑なメッセージを明確に伝える方法を強調します。
スタートアップ創業者やeコマースビジネス向けに、新しい「製品発表」を告知するダイナミックな90秒のプロモーションビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションはスリークでエキサイティングにし、ストック映像と高揚感のある音楽スコアを組み合わせ、魅力的な「プロモーションビデオ」がどれほど迅速に作成できるかを示します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を紹介し、コンテンツ作成を効率化し、自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。
小規模予算のマーケターや非営利団体向けに、HeyGenが強力な「無料プロモビデオメーカー」としてどのように機能するかを示すインスピレーションあふれる1分間のビデオを作成します。ビジュアルスタイルは本物で温かみのあるものにし、高品質のストック映像と穏やかなアコースティックサウンドトラックを使用します。利用可能な広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を強調し、ユーザーが影響力のあるコンテンツを作成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して多様なプラットフォーム向けに簡単に準備できるようにします。高度な「AI編集ツール」の専門知識は不要です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI編集ツールとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、プロモビデオメーカーのワークフローを効率化します。ユーザーは広範なビデオ編集の経験がなくても、高品質のビデオコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenでAIプロモビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、豊富なメディアライブラリとストック映像、柔軟なテンプレート、アニメーションテキスト、ボイスオーバー、字幕を追加するオプションを含む、AIプロモビデオの広範なカスタマイズを提供します。簡単なドラッグ＆ドロップエディターにより、どんなプロモーションビデオでもシームレスに作成できます。
HeyGenは標準的なプロモ以外のさまざまなマーケティングビデオの制作を支援できますか？
もちろんです！エンターテインメントプロモビデオメーカーの機能を超えて、HeyGenは説明ビデオや製品発表など多様なコンテンツの作成を可能にします。また、適切なチャンネル向けに簡単にリサイズし、すべてのソーシャルメディアビデオにブランドコントロールを追加できます。
HeyGenはプロモビデオの品質を向上させるためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenは、正確なボイスオーバー生成、自動字幕、ストック映像を含む包括的なメディアライブラリなどの重要なAI編集ツールを提供し、プロモーションビデオがプロフェッショナルで影響力のある仕上がりを実現することを保証します。