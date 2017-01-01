エンターテインメントプロモビデオジェネレーターで魅力的なコンテンツを作成
AIを活用して、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用し、魅力的なマーケティングビデオを瞬時に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマーケター向けに、HeyGenを使用してプロモビデオメーカーになるスピードと効率を示す45秒のダイナミックなソーシャルメディア広告をデザインします。ビジュアルスタイルはテンポが速くカラフルにし、クイックカットとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを取り入れます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、アスペクト比のリサイズを使用して異なるプラットフォームに簡単に調整し、魅力的なソーシャルメディアビデオ広告を迅速に生成する方法を示します。
テクノロジー企業や教育者を対象にした1分間の情報説明ビデオを制作し、HeyGenの説得力のある説明ビデオを作成する能力を示します。美学はスリークで未来的にし、複雑なアイデアを明確に伝える表現力豊かなAIアバターをフィーチャーし、プロフェッショナルなナレーションでサポートします。HeyGenのAIアバターが魅力的なストーリーテリングにどのように価値を提供するか、またアクセシビリティのための自動字幕/キャプションを強調します。
イベントオーガナイザーやプロダクトマネージャー向けに、HeyGenが高品質なプロモーションビデオコンテンツを作成するための必須ツールであることを強調する60秒のシネマティックなプロモーションビデオを生成します。ビジュアルスタイルはインスパイアリングで壮大にし、メディアライブラリ/ストックサポートからの高解像度ビジュアルを使用し、オーケストラ音楽と魅力的なナレーションを組み合わせます。シームレスなナレーション生成機能に焦点を当て、魅力的な製品発表やイベント告知を語り、コンテンツをプレミアムで魅力的に感じさせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してマーケティングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、マーケティングビデオの制作を効率化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、ユーザーはテキストプロンプトを簡単に魅力的なプロモーションビデオコンテンツに変換でき、AIビジュアルと自動コンテンツ作成機能を活用できます。
HeyGenはプロモーションビデオをカスタマイズするためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターを組み込んだり、多様なナレーションを生成したりするための強力なAI編集ツールを提供します。ブランドコントロール、テンプレート、ストックメディアを活用して、ユニークで魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォームに適したプロモーションビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは多プラットフォーム配信を可能にし、ユーザーが多用途なプロモーションビデオやソーシャルメディアビデオ広告を作成できます。アスペクト比を簡単に調整し、字幕やキャプションを追加して、異なるソーシャルメディアチャンネルやオーディエンスエンゲージメントに最適化できます。
HeyGenは複雑なスクリプトの効率的なテキスト-to-ビデオ制作をサポートしていますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターとして優れており、スクリプトから直接効率的なテキスト-to-ビデオ制作をサポートします。この自動コンテンツ作成プロセスにより、高品質なビデオを迅速に生成でき、さまざまなニーズに対応するエンターテインメントプロモビデオジェネレーターとして理想的です。