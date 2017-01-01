小規模ビジネスやマーケティングチームを対象にした90秒のプロフェッショナルなマーケティングビデオを作成し、HeyGenが強力なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、画面上のテキストアニメーションで主要な利点を強調し、明るく自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを洗練されたビデオに変換する容易さを強調し、効果的なプロモーションコンテンツを作成します。

ビデオを生成