エンターテインメントニュースビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを素早く作成

AIニュースビデオジェネレーターで魅力的なニュースビデオを簡単に制作し、テキストスクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換します。

若者やソーシャルメディアユーザー向けに、最新のバイラルセレブリティモーメントを強調する、エキサイティングな45秒のエンターテインメントニュースビデオが必要です。視覚的にダイナミックでモダンなスタイルを採用し、エネルギッシュなトランジションとトレンディなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて明確なナレーションを確保します。さまざまなニュースビデオテンプレートを試して、即座に注目を集める洗練されたプロフェッショナルな外観を実現してください。

サンプルプロンプト1
映画愛好家を対象にした60秒の魅力的な特集を開発し、ブロックバスター映画のリリースを簡潔にレビューします。視覚的な美学はシネマティックで洗練されており、ドラマチックなオーケストラ音楽とAIアバターによる権威あるボイスオーバーを特徴としています。HeyGenのAIアバターを活用して、映画のテーマに合わせたカスタマイズ可能なビジュアルを示しながら、プロフェッショナルで魅力的な画面上の存在感でレビューを提示します。
サンプルプロンプト2
一般消費者向けに、迅速なセレブリティニュースバイトに興味がある人々のために、簡潔な30秒のエンターテインメントアップデートを作成します。ビデオは直接的で魅力的な視覚スタイルを必要とし、控えめなバックグラウンドミュージックと親しみやすく明確なボイスオーバーで補完されます。HeyGenの字幕/キャプションを実装してアクセシビリティを確保し、主要な人物や事実を紹介するスタイライズされたローワーサードを目立たせます。
サンプルプロンプト3
ストリーミングプラットフォームでのエンターテインメントのおすすめを求めるカジュアルな視聴者に最適な、情報豊富な50秒の「トップ5」リストビデオをデザインします。インフォグラフィックのような視覚的アプローチを採用し、活気に満ちたポップカルチャーの美学とアップビートで最新の音楽を、親しみやすいボイスオーバーで提供します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、キュレーションされたリストを魅力的で簡単に消化できる視覚体験にシームレスに変換し、各エントリーにカスタマイズ可能なビジュアルを追加して、利用可能なニュースビデオテンプレートの1つを使用して構造を強化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エンターテインメントニュースビデオメーカーの使い方

AIを使ってエンターテインメントニュースビデオをスクリプトから画面へ。プロフェッショナル品質のコンテンツをソーシャルメディアやその他のプラットフォーム向けに簡単に制作します。

1
Step 1
ニュースストーリーを作成
AIスクリプトジェネレーターを使用してエンターテインメントニュースの魅力的なスクリプトを生成するか、単に自分のテキストを貼り付けてください。
2
Step 2
ビジュアルを選択
さまざまなニュースビデオテンプレートから選び、豊富なメディアライブラリからビジュアルをカスタマイズして、ブランドやストーリーに合わせてください。
3
Step 3
AIアバターとボイスを追加
AIアバターを追加してニュースを伝えたり、テキスト読み上げ機能を利用してダイナミックなボイスオーバーを作成したりして、ストーリーに命を吹き込みます。
4
Step 4
エクスポートと共有
自動キャプションと編集ツールでビデオを強化し、YouTubeやソーシャルメディアプラットフォーム向けに洗練されたエンターテインメントニュースビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歴史的なエンターテインメントセグメントを制作

.

セレブリティの回顧や映画の記念日など、魅力的な歴史的セグメントを作成し、エンターテインメントニュースビデオの提供を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenは私のニュースビデオのクリエイティブな側面をどのように強化できますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなニュースビデオテンプレートやカスタマイズ可能なビジュアル、ローワーサードを含むさまざまなオプションを提供し、魅力的で視覚的に魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちます。これらのテンプレートを簡単にブランドの美学に合わせて適応させることができ、HeyGenは効果的なエンターテインメントニュースビデオメーカーとなります。

HeyGenはニュースビデオ制作のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、カメラを必要とせずに魅力的なニュースビデオを生成するための高度なAIアバターと強力なテキスト読み上げ機能を活用しています。これにより、効率的な制作と一貫した画面上のタレントを実現し、HeyGenをリーディングAIニュースビデオジェネレーターとして位置付けています。

HeyGenはニュースビデオ制作プロセスを効率化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なAIビデオエディターとして機能し、スクリプトを完全なニュースビデオに迅速に変換することができ、オートキャプションや豊富なメディアライブラリなどの機能を備えています。これにより編集時間が大幅に短縮され、HeyGenは理想的なニュースビデオメーカーとなります。

HeyGenで異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにビジュアルをカスタマイズすることは可能ですか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なビジュアルとアスペクト比のリサイズを可能にし、YouTubeやその他のソーシャルメディアチャンネル向けにニュースビデオを完璧に最適化します。ローワーサードやブランディングコントロールなどの要素を簡単に調整して、特定のニーズに合わせることができます。