Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRおよびトレーニング部門を対象にした90秒の指導ビデオを開発し、企業向けビデオツールがコンテンツ管理とアクセスの簡素化をどのように実現するかを示します。ビデオはクリーンでチュートリアルのようなビジュアル美学を採用し、明るく励みになる音声トーンを持たせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、すべてのトレーニング資料の自動トランスクリプションと字幕/キャプションを示すセグメントを効率的に作成します。
サンプルプロンプト2
ソフトウェアアーキテクトとCTOを対象にした2分間の戦略的ビデオを制作し、企業向けビデオコンテンツ管理システムのシームレスな統合とクラウドベースのソリューションの側面を強調します。ビジュアルプレゼンテーションは現代的でデータ駆動型であり、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して複雑なシステムアーキテクチャを視覚化し、洞察に満ちた戦略的なナレーションとメディアライブラリ/ストックサポートからの補助ビジュアルを補完します。
サンプルプロンプト3
マーケティングアナリストとセールスディレクターを対象にした45秒のダイナミックなビデオを作成し、高度な企業向けビデオソフトウェア内のビデオ分析の力を強調します。ビジュアルスタイルは魅力的でプロフェッショナルであり、アニメーション化されたデータビジュアライゼーションを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されます。プロフェッショナルに生成された簡潔でインパクトのあるボイスオーバーが、視聴者を主要な分析的洞察に導きます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業向けビデオツールの仕組み

包括的な企業向けビデオプラットフォームで内部コミュニケーションとコンテンツ管理を効率化し、組織のための安全でアクセス可能なビデオを確保します。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成またはアップロード
既存のメディアをアップロードするか、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオなどの機能を使用して新しいビデオを生成します。これにより、すべてのビデオ録画とコミュニケーション資産を一元化します。
2
Step 2
ブランドアイデンティティを適用
カスタムブランディングを適用して、すべてのビデオでブランドの一貫性を確保します。ロゴや色をコントロールして、コンテンツ全体でプロフェッショナルで統一された企業イメージを維持します。
3
Step 3
アクセシビリティと強化を追加
字幕/キャプションやトランスクリプションを生成して、ビデオコンテンツのリーチとコンプライアンスを強化します。これにより、すべての視聴者に情報がアクセス可能になり、エンゲージメントと理解が向上します。
4
Step 4
配信とセキュリティ設定を選択
アクセス権限と強力な暗号化を設定して、誰がコンテンツを視聴できるかを管理します。ビデオのセキュリティを完全にコントロールしながら、内部または外部に安全にビデオを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業学習プログラムを拡大

多様なコースや教育コンテンツを迅速に開発・展開し、企業の学習イニシアチブをグローバルに効果的に拡大します。

よくある質問

HeyGenは企業向けビデオツールとしてどのように機能しますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、企業内のさまざまな内部コミュニケーションや外部販売ビデオのために高品質でプロフェッショナルなビデオを迅速に作成し、ビデオコンテンツの制作を効率化します。

HeyGenは企業向けビデオプラットフォームにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはカスタムブランディングコントロール、自動トランスクリプション生成、統合機能などの技術的機能を備えた強力なクラウドベースのソリューションを提供し、企業向けビデオプラットフォームエコシステム内での効率的なコンテンツ管理と展開を実現します。

HeyGenは大規模な組織のためにビデオ制作を拡張できますか？

もちろんです。HeyGenの効率的なテキスト・トゥ・ビデオプロセスと豊富なテンプレート、ボイスオーバー生成を組み合わせることで、従来のビデオ録画や編集能力を必要とせずに、一貫性のあるブランド化されたビデオコンテンツを大量に制作することができます。

HeyGenは企業向けビデオコンテンツのカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenはロゴのアップロードやカスタムカラーパレットを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、生成されたすべての企業向けビデオコンテンツが組織のビジュアルアイデンティティとブランドガイドラインに完全に一致するようにします。