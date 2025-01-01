企業向けビデオメーカー: AIでコンテンツ制作を拡大

AIアバターを使用して、企業向けのプロフェッショナルで高品質なビデオを作成し、コンテンツ制作を効率化します。

新入社員向けの30秒間の社内トレーニングビデオを作成し、企業トレーナーを対象に、HeyGenのAIアバターを使用して会社の方針をプロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルと明瞭なナレーションで説明します。これにより、企業向けビデオメーカーがどのようにオンボーディングを効率化するかを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーを対象にした新しいソフトウェア機能の45秒間のダイナミックなビデオマーケティングプラットフォーム広告を作成し、HeyGenのテンプレートとシーン、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、洗練されたビジュアルとブランド化されたオーディオスタイルを活用します。
サンプルプロンプト2
クロスファンクショナルな企業チームを対象にした60秒間の魅力的な社内コミュニケーションビデオを制作し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して現代的なビジュアル背景を提供し、プロジェクトの更新を迅速に共有するために字幕/キャプションを含め、協力的なトーンを持たせます。
サンプルプロンプト3
ビジネスエグゼクティブ向けの簡潔な30秒間のエグゼクティブメッセージビデオを設計し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから直接生成された権威あるビジュアルとオーディオスタイルを特徴とし、迅速な発表のための企業向けビデオメーカーの効率性を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業向けビデオメーカーの仕組み

効率的で共同的、かつプロフェッショナルなビデオ制作を大規模に行うために設計された直感的なAI駆動プラットフォームで、ビデオコンテンツ戦略を効率化します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
プロフェッショナルなテンプレートを選択するか、スクリプトを貼り付けてHeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用します。これにより、どのビデオプロジェクトにも構造化された効率的なスタートを提供します。
2
Step 2
AIでビジュアルを選択
多様なリアルなAIアバターから選択してメッセージを表現し、ナラティブを強化します。外見や動きを簡単にカスタマイズして、魅力的で引き込まれるビデオコンテンツを作成します。
3
Step 3
ブランドとオーディオの磨きをかける
カスタムブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用してビデオを高め、すべてのビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。高度なナレーション機能を使用して明確で影響力のあるナレーションを統合し、メッセージを響かせます。
4
Step 4
マスターピースをエクスポートして共有
ビデオを正確に仕上げ、選択したビデオマーケティングプラットフォームに最適化されたさまざまな形式とアスペクト比でエクスポートします。高品質のビデオはすべてのチャネルで効果的にメッセージを伝える準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックな顧客の声を制作

.

顧客の成功事例を効果的なビデオテスティモニアルに変換し、セールスとマーケティングに活用します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のビデオ制作プロセスを効率化しますか？

HeyGenは高度なAI駆動のビデオ作成を活用し、企業のビデオ制作を大幅に簡素化します。ユーザーはリアルなAIアバター、カスタムナレーション、豊富なプロフェッショナルテンプレートライブラリを使用して、迅速に魅力的なコンテンツを生成し、クリエイティブなワークフローを最適化できます。

HeyGenはすべてのマーケティングビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは強力なカスタマイズ可能なブランディング機能を提供し、ロゴ、色、フォントを含むブランドキットをアップロードできます。これにより、制作されるすべてのプロフェッショナルビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、ビデオマーケティングの取り組みを強化します。

HeyGenを使用してソーシャルメディアやその他の用途向けにどのような種類のビデオを作成できますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアビデオ、マーケティングビデオ、製品ビデオ、さらにはアニメーションビデオなど、幅広い魅力的なコンテンツを生成する力を提供します。豊富なテンプレートとストックメディアライブラリを備え、さまざまなコミュニケーションニーズに対して効率的かつ多用途なビデオ作成が可能です。

HeyGenは共同ビデオ作成に直感的なプラットフォームですか？

はい、HeyGenは直感的なインターフェースとユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップエディターを備えており、あらゆる規模のチームにとって共同ビデオ作成を容易にします。プラットフォームのクラウドワークスペースは、シームレスなチームワークと効率的なコンテンツ開発を促進します。