企業向けビデオメーカー: AIでコンテンツ制作を拡大
AIアバターを使用して、企業向けのプロフェッショナルで高品質なビデオを作成し、コンテンツ制作を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーを対象にした新しいソフトウェア機能の45秒間のダイナミックなビデオマーケティングプラットフォーム広告を作成し、HeyGenのテンプレートとシーン、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、洗練されたビジュアルとブランド化されたオーディオスタイルを活用します。
クロスファンクショナルな企業チームを対象にした60秒間の魅力的な社内コミュニケーションビデオを制作し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して現代的なビジュアル背景を提供し、プロジェクトの更新を迅速に共有するために字幕/キャプションを含め、協力的なトーンを持たせます。
ビジネスエグゼクティブ向けの簡潔な30秒間のエグゼクティブメッセージビデオを設計し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから直接生成された権威あるビジュアルとオーディオスタイルを特徴とし、迅速な発表のための企業向けビデオメーカーの効率性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のビデオ制作プロセスを効率化しますか？
HeyGenは高度なAI駆動のビデオ作成を活用し、企業のビデオ制作を大幅に簡素化します。ユーザーはリアルなAIアバター、カスタムナレーション、豊富なプロフェッショナルテンプレートライブラリを使用して、迅速に魅力的なコンテンツを生成し、クリエイティブなワークフローを最適化できます。
HeyGenはすべてのマーケティングビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なカスタマイズ可能なブランディング機能を提供し、ロゴ、色、フォントを含むブランドキットをアップロードできます。これにより、制作されるすべてのプロフェッショナルビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、ビデオマーケティングの取り組みを強化します。
HeyGenを使用してソーシャルメディアやその他の用途向けにどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenは、ソーシャルメディアビデオ、マーケティングビデオ、製品ビデオ、さらにはアニメーションビデオなど、幅広い魅力的なコンテンツを生成する力を提供します。豊富なテンプレートとストックメディアライブラリを備え、さまざまなコミュニケーションニーズに対して効率的かつ多用途なビデオ作成が可能です。
HeyGenは共同ビデオ作成に直感的なプラットフォームですか？
はい、HeyGenは直感的なインターフェースとユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップエディターを備えており、あらゆる規模のチームにとって共同ビデオ作成を容易にします。プラットフォームのクラウドワークスペースは、シームレスなチームワークと効率的なコンテンツ開発を促進します。