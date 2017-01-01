究極のエンタープライズ動画生成ソリューション
AI動画エディターでコンテンツ戦略を加速し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して高品質なトレーニング動画を簡単に制作し、コンテンツを再利用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブエージェンシーのマーケティングチームを対象にした45秒のダイナミックな動画を制作し、HeyGenが提供する優れたクリエイティブコントロールを強調します。この動画は、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルなボイスオーバーを備え、HeyGenのAIアバターによって強化された生成AI動画がどのように彼らのストーリーテリングを向上させるかを示します。
HR部門や企業トレーナー向けに、60秒の洞察に満ちた動画を開発し、重要なトレーニング動画の作成をどのように効率化するかを示します。トーンは情報提供的で魅力的にし、画面上のテキストオーバーレイとHeyGenのボイスオーバー生成を使用した親しみやすく明瞭なボイスオーバーを組み込みます。これにより、AI動画エディターが複雑なコンテンツを簡素化する方法を示します。
コンテンツクリエイターやソロプレナー向けに、既存の素材に新しい命を吹き込む方法を示す30秒の活気ある動画を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはインスパイアリングで現代的にし、モダンなサウンドトラックとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの目を引くビジュアルを特徴とし、彼らの動画ストーリーテリング能力を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなAI動画制作を支援しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオジェネレーターを活用して、ユーザーが魅力的なAI動画コンテンツを制作できるようにします。シーンやキャラクターをカスタマイズして、説得力のある動画ストーリーテリングを実現するための広範なクリエイティブコントロールを持っています。
AI動画制作のためのどのような既製テンプレートが利用可能ですか？
HeyGenは多様な既製テンプレートのライブラリを提供しており、ユーザーがAI動画制作の旅を迅速に開始できるようにします。これらのテンプレートは、ソーシャルメディアコンテンツや効率的なコンテンツ再利用など、さまざまな用途に最適です。
HeyGenはアニメーションキャラクター動画やトーキングヘッドを作成できますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターとトーキングヘッドを生成することに特化しており、スクリプトをダイナミックなアニメーションキャラクター動画で生き生きとさせます。これにより、多様な動画ストーリーテリングのニーズに対する大きなクリエイティブコントロールが提供されます。
HeyGenはエンタープライズ動画生成のニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なエンタープライズ動画ジェネレーターとして機能し、企業がトレーニング、マーケティング、商業目的のために高品質なAI動画を効率的に作成できるようにします。ブランドコントロールや多用途なAI動画制作ツールなど、プロフェッショナルな要求に応える強力な機能を提供します。