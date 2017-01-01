小規模ビジネスオーナー向けに、30秒の動画を作成することを想像してください。彼らがどれほど簡単に魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでクリーンにし、アップビートなバックグラウンドトラックと簡潔なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、アイデアを迅速に活気あるAI動画制作に変えましょう。

ビデオを生成