小規模ビジネスオーナー向けに、30秒の動画を作成することを想像してください。彼らがどれほど簡単に魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでクリーンにし、アップビートなバックグラウンドトラックと簡潔なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、アイデアを迅速に活気あるAI動画制作に変えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クリエイティブエージェンシーのマーケティングチームを対象にした45秒のダイナミックな動画を制作し、HeyGenが提供する優れたクリエイティブコントロールを強調します。この動画は、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルなボイスオーバーを備え、HeyGenのAIアバターによって強化された生成AI動画がどのように彼らのストーリーテリングを向上させるかを示します。
サンプルプロンプト2
HR部門や企業トレーナー向けに、60秒の洞察に満ちた動画を開発し、重要なトレーニング動画の作成をどのように効率化するかを示します。トーンは情報提供的で魅力的にし、画面上のテキストオーバーレイとHeyGenのボイスオーバー生成を使用した親しみやすく明瞭なボイスオーバーを組み込みます。これにより、AI動画エディターが複雑なコンテンツを簡素化する方法を示します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやソロプレナー向けに、既存の素材に新しい命を吹き込む方法を示す30秒の活気ある動画を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはインスパイアリングで現代的にし、モダンなサウンドトラックとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの目を引くビジュアルを特徴とし、彼らの動画ストーリーテリング能力を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

エンタープライズ動画ジェネレーターの仕組み

AIを使ってアイデアを魅力的なプロフェッショナル動画に簡単に変換し、あらゆるビジネスニーズに対応するコンテンツ制作プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、プラットフォームに動画スクリプトを貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、自然な音声のボイスオーバーを即座に生成し、シームレスなAI動画制作の基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
多様なライブラリからプロフェッショナルなAIアバターを選び、メッセージを表現します。この重要なAIアバター機能により、エンタープライズコンテンツが視覚的に魅力的でプロフェッショナルになります。
3
Step 3
ブランドコントロールを適用する
ブランドコントロールを使用して、会社のロゴ、色、フォントをシームレスに統合します。これにより、動画が一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持し、最終製品に対する完全なクリエイティブコントロールを提供します。
4
Step 4
エクスポートと展開
完成した動画は、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートでき、商業目的や社内トレーニングに対応します。ターゲットオーディエンスにAI動画を効率的に展開します。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトな動画広告を開発

注目を集め、コンバージョンを促進し、マーケティング目標を達成するために、高性能なAI動画広告を迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなAI動画制作を支援しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオジェネレーターを活用して、ユーザーが魅力的なAI動画コンテンツを制作できるようにします。シーンやキャラクターをカスタマイズして、説得力のある動画ストーリーテリングを実現するための広範なクリエイティブコントロールを持っています。

AI動画制作のためのどのような既製テンプレートが利用可能ですか？

HeyGenは多様な既製テンプレートのライブラリを提供しており、ユーザーがAI動画制作の旅を迅速に開始できるようにします。これらのテンプレートは、ソーシャルメディアコンテンツや効率的なコンテンツ再利用など、さまざまな用途に最適です。

HeyGenはアニメーションキャラクター動画やトーキングヘッドを作成できますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターとトーキングヘッドを生成することに特化しており、スクリプトをダイナミックなアニメーションキャラクター動画で生き生きとさせます。これにより、多様な動画ストーリーテリングのニーズに対する大きなクリエイティブコントロールが提供されます。

HeyGenはエンタープライズ動画生成のニーズをどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力なエンタープライズ動画ジェネレーターとして機能し、企業がトレーニング、マーケティング、商業目的のために高品質なAI動画を効率的に作成できるようにします。ブランドコントロールや多用途なAI動画制作ツールなど、プロフェッショナルな要求に応える強力な機能を提供します。