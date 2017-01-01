企業向けチュートリアルビデオメーカー：トレーニングを簡素化
AIアバターを使用してプロフェッショナルなタッチを加えた魅力的なトレーニングビデオやステップバイステップガイドを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
見込み顧客を対象にした30秒のAIビデオメーカーのデモンストレーションを開発し、マーケティングスニペットを生成するためのシームレスなテキストからビデオへの作成プロセスを紹介します。表現力豊かなAIアバターを特徴とする魅力的でモダンなビジュアル美学を採用し、コンテンツ制作の容易さを強調するために、明るくフレンドリーなオーディオスタイルを補完します。
既存のソフトウェアユーザー向けに、新機能のワークフローをチュートリアルビデオメーカーの例として示す60秒の簡潔なビデオドキュメントを制作します。このコンテンツは、アニメーショングラフィックスと明確なUIオーバーレイを特徴とし、エネルギッシュなオーディオスタイルとバックグラウンドミュージックを維持し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速な開発とさまざまなプラットフォーム向けの正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
新入社員を対象にした45秒の歓迎トレーニングビデオをデザインし、会社のコアバリューをビデオドキュメントを作成する形式で概説します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで招待的であり、HeyGenの多様なAIアバターを取り入れて重要なメッセージを伝え、温かく安心感のある声でサポートし、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのように企業向けチュートリアルビデオメーカーとして役立ちますか？
HeyGenは、企業向けチュートリアルビデオメーカーとして設計された高度なAIビデオメーカーです。組織が高品質なトレーニングビデオや詳細なビデオドキュメント、ステップバイステップのユーザーガイドを効率的に作成できるようにします。これにより、会社全体での知識共有とオンボーディングプロセスが効率化されます。
HeyGenはテキストからビデオへの作成と音声生成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの作成に優れており、スクリプトを簡単に魅力的なビデオに変換できます。強力な音声生成機能は、自然な音声を幅広くサポートし、リアルなAIアバターと組み合わせることができます。また、アクセシビリティを向上させるために自動的に字幕/キャプションを追加することも可能です。
HeyGenはトレーニングビデオを効果的にカスタマイズし、ブランド化するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。色やフォントをカスタマイズし、ロゴをシームレスに統合できます。広範なテンプレートとシーン、メディアライブラリを活用して、コンテンツをさらにパーソナライズできます。
HeyGenは迅速なビデオドキュメントとステップバイステップのユーザーガイドをどのように支援しますか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップインターフェースを通じて、ビデオドキュメントとステップバイステップのユーザーガイドの作成を大幅にスピードアップします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、簡潔なチュートリアルビデオを迅速に生成できます。これにより、重要な指導コンテンツの効率的でスケーラブルな制作が可能になります。