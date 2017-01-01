企業向けトレーニングビデオメーカーで魅力的な企業学習を

リアルなAIアバターで魅力的な企業トレーニングとeラーニングコンテンツを提供し、エンゲージメントを高め、ビデオ制作を簡素化します。

企業環境での新入社員向けに、プロフェッショナルで歓迎的なビジュアルスタイルと明確で一貫したナレーションを特徴とする1分間のオンボーディングビデオを制作し、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して会社の文化と初期のタスクを紹介します。

サンプルプロンプト1
既存の従業員に対して、複雑な標準作業手順（SOPs with AI）を説明する2分間の企業トレーニングビデオを開発し、情報豊富でステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを特徴とし、クリーンなグラフィックスと落ち着いた権威ある声を用いて、HeyGenのテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成を活用してシームレスに実行します。
サンプルプロンプト2
全スタッフ向けに45秒の内部コミュニケーション更新または簡単な従業員トレーニングリフレッシャーを作成し、現代的な美学とアップビートなバックグラウンドミュージックを備えた魅力的でダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、メディアライブラリ/ストックサポートで多様なビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
特定の技術スキルをカバーする90秒のeラーニングコンテンツを設計し、教育的で視覚的に豊かなスタイルを多様なメディアとアクセシブルな声で提示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してトレーニングビデオを最適に配信します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業向けトレーニングビデオメーカーの仕組み

企業のニーズに合わせて設計された強力なAIプラットフォームで、企業トレーニングとeラーニングコンテンツを効率的に魅力的なビデオに変換します。

1
Step 1
スクリプトから作成
トレーニングスクリプトを貼り付け、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用してビデオコンテンツを即座に生成し、コンテンツ作成を簡単にします。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なライブラリからAIアバターを選び、企業トレーニング資料をナレーションし、プロフェッショナルで魅力的な人間味を加えます。
3
Step 3
ブランディングを適用
ロゴや色を含む会社のブランディングコントロールを統合し、すべての内部コミュニケーションとトレーニングモジュールで一貫性を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
トレーニングビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、eラーニングコンテンツプラットフォームやLMSへのシームレスな展開に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを解明

複雑な概念を明確で魅力的なビデオ説明に変換し、すべての学習者にとって複雑な情報をアクセスしやすく、理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenは企業向けトレーニングビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは企業向けの生成AIプラットフォームで、AIアバターとカスタマイズ可能なボイスオーバーを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを作成し、LMSと統合する準備が整った企業トレーニングを効率化します。

HeyGenはAI機能を使用してテキストを魅力的なビデオに変換できますか？

はい、HeyGenは高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、ユーザーが書かれたコンテンツを動的なビデオに簡単に変換できるようにし、リアルなAIアバターとリアルなボイスオーバー生成を特徴とするさまざまなeラーニングコンテンツを提供します。

HeyGen内でのボイスオーバー生成のカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは多様なAIボイスから選択し、ピッチ、速度、感情などのパラメータを調整して、AIを使用したSOPsが明確で魅力的になるようにする、広範なカスタマイズ可能なボイスオーバーを提供します。これにより、従業員トレーニング資料の効果が向上します。

HeyGenは効果的なオンボーディングビデオと従業員トレーニング資料の作成をどのように支援しますか？

HeyGenは企業向けの生成AIプラットフォームを提供し、AIアバターとテンプレートを使用して魅力的なビデオを迅速に開発し、内部コミュニケーションを最適化することで、オンボーディングビデオと従業員トレーニングコンテンツの制作を簡素化します。