効率的な学習のための企業トレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを使用して、複雑なトピックを簡単に魅力的なコンテンツに変換し、企業トレーニングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、年次コンプライアンス更新に焦点を当てた90秒の企業トレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的なモダングラフィックスを使用し、明確さと簡潔さを確保しながら、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して制作を効率化し、ブランドの一貫性を維持します。
プロジェクトマネージャー向けに、新しいアジャイルワークフローを示す45秒の内部知識共有ビデオを開発してください。このビデオは、ダイナミックで情報豊富なビジュアルスタイルと自信に満ちた明確なオーディオプレゼンテーションを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて自然な説明を生成します。
新しいデバイスのトラブルシューティングを学ぶフィールドサービス技術者向けに、2分間の技術トレーニングモジュールを制作してください。このビデオは、実用的で詳細なビジュアルスタイルと明確な画面上のデモンストレーション、正確なオーディオ指示を必要とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して複雑な技術文書を効率的に変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業トレーニングビデオを向上させることができますか？
HeyGenは、魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成できるようにすることで、企業トレーニングを革新します。AIアバターとAIボイスオーバーを活用して、テキストをダイナミックなコンテンツに変換し、知識共有と社員のオンボーディングプロセスを大幅に効率化します。
HeyGenがトレーニングコンテンツに効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、シンプルなテキストスクリプトからトレーニングビデオを簡単に生成できるため、効果的なAIビデオプラットフォームです。これにより、多言語サポートを含むさまざまなトレーニングニーズに対応したコンテンツ作成が加速されます。
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化する機能を提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化する強力な機能を提供しています。カスタマイズ可能なテンプレート、包括的なブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリを活用して、社員のオンボーディングや技術トレーニングのために一貫性のあるインパクトのあるコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは企業トレーニングのために既存の学習管理システム（LMS）と統合できますか？
HeyGenは主にビデオ作成に焦点を当てていますが、生成されたトレーニングビデオはさまざまなLMSプラットフォームと互換性があり、簡単にエクスポートできます。これにより、組織は高品質なAI生成コンテンツを既存の企業およびコンプライアンストレーニングプログラムにシームレスに組み込むことができます。