究極の企業システムトレーニングビデオメーカー
複雑なシステムを解明し、強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能でeラーニングコンテンツの作成を拡大します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業システム内の重要な標準作業手順（SOP）を示す90秒の指導ビデオを作成します。このプロフェッショナルトレーニングビデオは、各ステップを構造化するために明確なテンプレートとシーンを使用し、知識の保持を助けるために自動生成された字幕を追加し、グローバルな労働力に対してアクセス可能で明確な内容を保証します。
企業システムの高度な機能を説明する2分間の包括的なユーザーガイドビデオを開発し、詳細なeラーニングコンテンツを必要とするユーザーを対象とします。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連するビジュアルと背景を補完し、プロフェッショナルな音声生成を通じて視聴者を複雑なステップやシナリオに導きます。
システム管理者向けに、企業システムのドキュメントの最近の更新を要約する45秒の簡潔なビデオを制作します。この情報クリップは、HeyGenをAIビデオジェネレーターとして使用して生成され、スクリプトからのテキストをビデオに変換して主要なポイントを提示し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて迅速な作成と簡単な配信を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってプロフェッショナルトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、魅力的なトレーニングビデオの制作を効率化します。この革新的なアプローチにより、書かれたコンテンツを効果的な視覚的eラーニングコンテンツに変換することができます。
HeyGenは多様なオーディエンスやブランディングに合わせてビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはロゴや色のカスタマイズを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオが企業のアイデンティティに一致するようにします。さらに、音声生成や自動字幕の機能により、グローバルな労働力に対してコンテンツをアクセス可能にします。
HeyGenは企業ビデオ制作を加速するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは豊富なテンプレートとシーンのライブラリを提供し、ユーザーが高品質のトレーニングビデオ、SOP、およびユーザーガイドを迅速に制作できるようにします。これにより、複雑なeラーニングコンテンツやドキュメントの制作時間が大幅に短縮され、強力な企業システムトレーニングビデオメーカーとして機能します。
HeyGenはオンボーディングやドキュメントでの知識保持をどのように向上させますか？
静的なドキュメントをAIを使って動的なビデオ形式に変換することで、HeyGenは複雑な情報をより消化しやすく、記憶に残りやすくします。この視覚的アプローチは、オンボーディングプロセスやさまざまな企業システムトレーニングでの知識保持を向上させます。