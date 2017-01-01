企業システムトレーニングジェネレーターを簡単に

魅力的な従業員トレーニング資料を即座に作成。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、ダイナミックで効果的な学習を実現。

HRマネージャーやオンボーディングスペシャリストを対象に、HeyGenのAI従業員トレーニングジェネレーターがオンボーディングプロセスをどのように効率化するかを紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、フレンドリーなAIアバターが迅速なコンテンツ作成をデモンストレーションし、明確で熱意あるナレーションがAIアバターのシームレスな統合によるパーソナライズされた学習体験を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大企業のコンプライアンスオフィサーやトレーニング部門のリーダーを対象に、HeyGenが複雑なコンプライアンス研修のための企業システムトレーニングジェネレーターとしてどのように機能するかを詳述する60秒の指導ビデオを制作してください。ビデオは情報的でクリーンなビジュアル美学を採用し、プロフェッショナルなナレーションを用いて、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用し、すべての規制コンテンツにおける正確性と一貫性を確保します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやHRジェネラリストを対象に、HeyGenを従業員トレーニングビルダーとして使用する簡単さを示す30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。多様なテンプレートとシーンを通じて迅速なコンテンツ組み立てを示し、使いやすさと効率性を伝えるインスパイアリングでアップビートなバックグラウンドミュージックを設定したダイナミックで活気あるビジュアルスタイルを採用します。
サンプルプロンプト3
L&Dプロフェッショナルや学習管理システムを管理するコンテンツクリエーター向けに、HeyGenのトレーニングジェネレーターが多様なトレーニング資料をどのように促進するかを説明する50秒のデモンストレーションビデオを開発してください。ビデオはスムーズでデモンストレーション的なビジュアルスタイルを持ち、さまざまな声のスタイルを生成するボイスオーバー生成を紹介し、多様なオーディエンスとプラットフォームに適応可能でアクセスしやすいコンテンツを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業システムトレーニングジェネレーターの仕組み

魅力的で製品に正確なトレーニングを簡単に生成し、すべての従業員の包括的な理解と効率的なオンボーディングを確保します。

1
Step 1
トレーニングコンテンツを作成
スクリプトを貼り付けるか、AI従業員トレーニングジェネレーターを活用して、テキストをダイナミックなビデオに即座に変換し、企業システムトレーニングの核を形成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してトレーニングを提供します。AIアバターは自然な表情と動きで企業システムのコンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングとスタイルを適用
企業のロゴ、カラー、フォントをブランディングコントロールを使用して統合し、企業システムトレーニングが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
資料をエクスポートして配布
企業システムトレーニング資料をさまざまなアスペクト比でエクスポートし、学習管理システムへの統合や直接配布の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な企業システムを簡素化

.

複雑な企業システムのプロセスを明確で簡潔で魅力的なビデオチュートリアルに簡単に翻訳し、オンボーディングと技術研修を簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI従業員トレーニングの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenはテキストスクリプトをリアルなAIアバターとボイスオーバーを用いた魅力的なビデオに変換することで、AI従業員トレーニングの生成を簡素化します。これにより、企業は高品質なトレーニング資料を迅速に作成し、時間とリソースを大幅に節約できます。

HeyGenはどのような種類の従業員トレーニングを支援できますか？

HeyGenはオンボーディング、コンプライアンス研修、新しいスキルの開発など、さまざまな従業員トレーニングのニーズに対応できる柔軟性を持っています。その強力なプラットフォームは、すべてのトレーニング資料において一貫した高品質のコンテンツ配信を保証します。

HeyGenはトレーニングビデオのカスタマイズを提供していますか？

はい、HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、企業のロゴやカラーをAIコースクリエーターのビデオに組み込むことができます。また、さまざまなテンプレートやシーンから選択して、ユニークで効果的なトレーニング体験を構築することができます。

HeyGenは企業システムトレーニングの生成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは強力な企業システムトレーニングジェネレーターとして機能し、組織が複雑なシステムのための標準化された更新可能なビデオコンテンツを作成できるようにします。スクリプトからのテキスト-to-ビデオのような機能を備えており、チームが明確で一貫した指導を受けることを保証します。