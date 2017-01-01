企業システムトレーニングジェネレーターを簡単に
魅力的な従業員トレーニング資料を即座に作成。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、ダイナミックで効果的な学習を実現。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大企業のコンプライアンスオフィサーやトレーニング部門のリーダーを対象に、HeyGenが複雑なコンプライアンス研修のための企業システムトレーニングジェネレーターとしてどのように機能するかを詳述する60秒の指導ビデオを制作してください。ビデオは情報的でクリーンなビジュアル美学を採用し、プロフェッショナルなナレーションを用いて、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用し、すべての規制コンテンツにおける正確性と一貫性を確保します。
小規模ビジネスオーナーやHRジェネラリストを対象に、HeyGenを従業員トレーニングビルダーとして使用する簡単さを示す30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。多様なテンプレートとシーンを通じて迅速なコンテンツ組み立てを示し、使いやすさと効率性を伝えるインスパイアリングでアップビートなバックグラウンドミュージックを設定したダイナミックで活気あるビジュアルスタイルを採用します。
L&Dプロフェッショナルや学習管理システムを管理するコンテンツクリエーター向けに、HeyGenのトレーニングジェネレーターが多様なトレーニング資料をどのように促進するかを説明する50秒のデモンストレーションビデオを開発してください。ビデオはスムーズでデモンストレーション的なビジュアルスタイルを持ち、さまざまな声のスタイルを生成するボイスオーバー生成を紹介し、多様なオーディエンスとプラットフォームに適応可能でアクセスしやすいコンテンツを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI従業員トレーニングの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはテキストスクリプトをリアルなAIアバターとボイスオーバーを用いた魅力的なビデオに変換することで、AI従業員トレーニングの生成を簡素化します。これにより、企業は高品質なトレーニング資料を迅速に作成し、時間とリソースを大幅に節約できます。
HeyGenはどのような種類の従業員トレーニングを支援できますか？
HeyGenはオンボーディング、コンプライアンス研修、新しいスキルの開発など、さまざまな従業員トレーニングのニーズに対応できる柔軟性を持っています。その強力なプラットフォームは、すべてのトレーニング資料において一貫した高品質のコンテンツ配信を保証します。
HeyGenはトレーニングビデオのカスタマイズを提供していますか？
はい、HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、企業のロゴやカラーをAIコースクリエーターのビデオに組み込むことができます。また、さまざまなテンプレートやシーンから選択して、ユニークで効果的なトレーニング体験を構築することができます。
HeyGenは企業システムトレーニングの生成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは強力な企業システムトレーニングジェネレーターとして機能し、組織が複雑なシステムのための標準化された更新可能なビデオコンテンツを作成できるようにします。スクリプトからのテキスト-to-ビデオのような機能を備えており、チームが明確で一貫した指導を受けることを保証します。