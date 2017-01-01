HRマネージャーやオンボーディングスペシャリストを対象に、HeyGenのAI従業員トレーニングジェネレーターがオンボーディングプロセスをどのように効率化するかを紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、フレンドリーなAIアバターが迅速なコンテンツ作成をデモンストレーションし、明確で熱意あるナレーションがAIアバターのシームレスな統合によるパーソナライズされた学習体験を強調します。

ビデオを生成