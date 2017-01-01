顧客成功のための企業サポートビデオジェネレーター

高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、プロフェッショナルでブランドに合ったトレーニングと顧客成功ビデオを迅速に作成します。

企業クライアント向けに、迅速な技術的解決策を求める45秒のビデオを想像してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルで、一般的なトラブルシューティングのステップを説明するフレンドリーなAIアバターをフィーチャーし、スクリプトから生成された直接的で明確なナレーションを備えた、企業サポートビデオジェネレーターの効率性を示す内容です。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアモジュールにオンボーディングする社内従業員向けに、必須の60秒のトレーニングビデオが必要です。このビデオは、明るくカラフルなビジュアルスタイルとアニメーションシーンを採用し、完璧にブランドに合った励ましのナレーションを生成し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してトレーニングビデオをシームレスに作成するプロセスを紹介します。
サンプルプロンプト2
HeyGenをAIビデオ生成のために発見する潜在顧客を引きつけるために設計された30秒のマーケティングビデオを求めています。このダイナミックでテンポの速い作品は、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを活用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと画面上の明確な字幕/キャプションを伴い、AIビデオジェネレーターの力を鮮やかに描写します。
サンプルプロンプト3
コンテンツマーケティングチームをターゲットにした、迅速で適応可能なコンテンツを必要とする20秒のソーシャルメディアビデオを作成してください。このビデオは、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、モバイル視聴に最適化され、エネルギッシュな音楽とスクリプトから直接生成された簡潔でインパクトのあるメッセージを特徴とし、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて簡単にビデオを作成できることを保証します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業サポートビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して、プロフェッショナルでブランドに合ったサポートビデオを迅速に作成し、顧客成功を促進し、社内トレーニングを効率化します。

1
Step 1
サポートスクリプトを貼り付ける
まず、プラットフォームにサポートコンテンツを入力または貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを瞬時にダイナミックなビデオシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ブランドを代表するAIアバターの多様なライブラリから選択します。これらのAIアバターは、自然な表情と動きでメッセージを伝え、ビデオを魅力的にします。
3
Step 3
ブランディング要素を追加する
会社のブランディングコントロール（ロゴ、色、フォント）を適用して、ビデオがブランドに合っていることを確認します。これにより、一貫性が保たれ、すべてのビデオで企業のアイデンティティが強化されます。
4
Step 4
エクスポートと配信
さまざまなプラットフォームに適合するアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションでビデオを完成させます。高品質のサポートビデオが、顧客や従業員への配信準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のある顧客成功ストーリー

顧客の成果を強調するインパクトのあるビデオを制作し、信頼を築き、企業ソリューションの価値を示します。

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使ってどのようにクリエイティブなビデオ制作を可能にしますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターを活用して、魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアビデオを生成する力をユーザーに提供します。多様なAIアバターのライブラリから選択し、テキスト-to-ビデオスクリプトを生き生きとさせ、全体的なビデオ制作プロセスを向上させます。

HeyGenはテキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換できますか？

はい、HeyGenはテキスト-to-ビデオの作成に優れており、どんなスクリプトでも簡単にダイナミックなビデオコンテンツに変換できます。これには、自然な音声のナレーション生成や自動字幕生成が含まれ、ビデオ制作のワークフローを効率化します。

HeyGenはブランドに合ったビデオのためにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは、カスタムロゴ、色、AI駆動のテンプレートを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、常にブランドに合ったビデオ制作を保証します。また、独自のストック映像やメディアライブラリのアセットを統合して、ユニークなビジュアルストーリーテリングを実現できます。

HeyGenを使った生成AIビデオはコンテンツ戦略にどのように役立ちますか？

HeyGenの生成AIビデオ機能は、迅速かつスケーラブルなビデオ制作を可能にし、マーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツに最適です。この革新的なアプローチは、AIアバターとAI音声生成を活用し、高品質を維持しながらビデオ制作時間を大幅に短縮します。