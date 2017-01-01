企業セキュリティビデオメーカー: 安全なAIビデオ
企業のトレーニングと機密コミュニケーションを保護します。高度なナレーション生成技術でリアルなナレーションを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業リーダーやビジネス開発担当者を対象とした90秒の機密営業プレゼンテーションビデオを開発し、新製品のセキュリティの利点を紹介します。この洗練されたモダンで信頼性のあるビデオは、カスタムブランディングと魅力的なAIアバタープレゼンターを組み込み、プラットフォームの安全な配信への取り組みを強調します。HeyGenのAIアバターは、機密営業プレゼンテーションに一貫したプロフェッショナルな顔を提供し、テンプレートとシーンは迅速なブランド統合を可能にします。
コンプライアンス担当者やC-suite役員を対象とした2分間の権威ある企業コミュニケーションビデオを作成し、会社のISO 27001認証ステータスと堅牢な企業セキュリティを強調します。この正式で細心の注意を払ったプレゼンテーションは、アクセシビリティのための画面上の字幕/キャプションとプロフェッショナルなナレーション生成を特徴としており、暗号化とアクセス制御に関する重要な情報を正確に伝えます。HeyGenは、企業がこのような高リスクのコンテンツを制作し、企業セキュリティビデオメーカーとしての取り組みを示すことを可能にします。
カスタマーサクセスマネージャーやマーケティングチーム向けに、AI駆動のプラットフォームがセキュリティとユーザーエクスペリエンスを向上させる方法を示す45秒のダイナミックなカスタマーサクセスビデオを制作します。多様なAIアバターがソリューションを提示し、鮮明で明瞭なオーディオでサポートされた魅力的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルは、安全なカスタマーサクセスビデオの迅速な作成を可能にします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとAIアバターを活用することで、このビデオはリアルタイムで企業セキュリティビデオメーカーの価値を効率的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業ビデオと機密コンテンツのセキュリティを確保しますか？
HeyGenはISO 27001認証を受けたAI駆動のプラットフォームであり、暗号化やアクセス制御などの堅牢なセキュリティ機能を提供し、安全なトレーニングビデオ、機密営業プレゼンテーション、その他の機密コンテンツを保護します。これにより、企業ビデオの完全なデータ保護と安全な配信が保証されます。
HeyGenは安全なビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはAIアバターやAIナレーションを含む高度なAIツールを活用し、企業セキュリティビデオメーカー内で使用します。このAI駆動のプラットフォームは、ユーザーが高品質で魅力的な安全なカスタマーサクセスビデオを作成し、作成および配信プロセス全体でインテリジェントなセキュリティを維持することを可能にします。
HeyGen内でチームがビデオプロジェクトに安全に協力することはできますか？
はい、HeyGenは企業ビデオプロジェクトでの安全なコラボレーションのために設計されたチーム管理ツールを提供します。堅牢なアクセス制御と安全なプラットフォームにより、チームは企業トレーニングや営業プレゼンテーションで協力しながら、コンテンツ管理と配信を保護することができます。
HeyGenは大規模な企業ビデオセキュリティのニーズに適していますか？
もちろんです。HeyGenはオープンで柔軟かつスケーラブルなポートフォリオソリューションとして構築されており、理想的な企業セキュリティビデオメーカーです。その堅牢なセキュリティ機能とISO 27001認証により、安全なトレーニングビデオやその他の重要なビデオ資産の管理と配信に信頼できる環境を提供します。