企業セキュリティビデオジェネレーター: 安全なAIビデオを作成

高度なAIアバターを使用して、コンプライアンスを満たし、魅力的なトレーニングビデオや内部コミュニケーションを制作します。

IT管理者向けに、企業のセキュリティにおけるSSOの利点を説明する1分間の簡潔なビデオを作成し、プロフェッショナルなAIアバターが主要な統合ステップを明確で情報豊かなビジュアルスタイルと落ち着いた権威あるナレーションで紹介します。

サンプルプロンプト1
HRおよびトレーニングマネージャー向けに、LMS統合が新しいトレーニングビデオの展開をどのように効率化するかを示す90秒の指導ビデオを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと親しみやすくプロフェッショナルな声を維持します。
サンプルプロンプト2
開発者および技術製品マネージャーを対象に、シームレスなAIビデオ作成のためのAPI統合の力を強調する2分間の説得力のある説明ビデオを制作し、モダンでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、コードスニペットを埋め込み、エネルギッシュなナレーションと明確な字幕/キャプションを提供してアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
マーケティングおよびブランドチーム、内部コミュニケーションマネージャー向けに、ブランドコントロールがすべての内部コミュニケーションビデオで一貫したメッセージングをどのように保証するかを示す45秒のビデオを設計し、HeyGenのテンプレート＆シーン機能を活用して洗練された企業ビジュアルスタイルを実現し、自信に満ちた安心感のあるナレーションを提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

企業セキュリティビデオジェネレーターの仕組み

安全でコンプライアンスを満たし、魅力的なビデオコンテンツを簡単に制作し、組織の内部コミュニケーションとトレーニングの取り組みを強化します。

Step 1
スクリプトを作成
セキュリティメッセージやトレーニングコンテンツを作成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、スクリプトを瞬時にダイナミックなビデオに変換し、組織全体で明確で一貫したコミュニケーションを確保します。
Step 2
AIアバターとブランドを選択
メッセージを表現するために多様なAIアバターから選択します。アバターの外見をカスタマイズしてブランドコントロールに合わせ、企業セキュリティビデオにプロフェッショナルで一貫した外観を維持します。
Step 3
企業セキュリティ機能を適用
生成されたビデオコンテンツを既存の学習管理システム（LMS統合）と統合し、配信を効率化し、従業員のトレーニングを追跡し、組織のセキュリティプロトコルに準拠します。
Step 4
安全にエクスポートして配信
さまざまなプラットフォームに合わせて適切なアスペクト比にリサイズし、エクスポートしてビデオを完成させます。内部コミュニケーションチャネルや専用のトレーニングプラットフォームでの安全な配信の準備が整ったセキュリティビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションを効率化

企業を情報化し、安全に保つために、効果的な内部コミュニケーションとセキュリティ意識ビデオを簡単に生成します。

よくある質問

HeyGenはビデオ生成においてどのように企業セキュリティを確保しますか？

HeyGenはSSOや包括的なコンプライアンスプロトコルなどの強力な機能を備え、AIビデオ作成のための安全な環境を提供することで企業セキュリティを優先しています。

HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）と統合できますか？

はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートしており、トレーニングビデオの展開を効率化し、内部コミュニケーションのワークフローを向上させます。

HeyGenは高度なビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは強力なビデオ編集スイートと正確なブランドコントロールを提供し、ユーザーがAIビデオを微調整し、一貫したブランドメッセージングを容易に確保できるようにします。

HeyGenは多言語ビデオ作成とAI翻訳をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAI翻訳を利用して、複数の言語での効率的なテキスト-to-ビデオ作成を促進し、より広いオーディエンスへのリーチとグローバルなコミュニケーションを可能にします。