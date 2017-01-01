企業セキュリティビデオジェネレーター: 安全なAIビデオを作成
高度なAIアバターを使用して、コンプライアンスを満たし、魅力的なトレーニングビデオや内部コミュニケーションを制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRおよびトレーニングマネージャー向けに、LMS統合が新しいトレーニングビデオの展開をどのように効率化するかを示す90秒の指導ビデオを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと親しみやすくプロフェッショナルな声を維持します。
開発者および技術製品マネージャーを対象に、シームレスなAIビデオ作成のためのAPI統合の力を強調する2分間の説得力のある説明ビデオを制作し、モダンでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、コードスニペットを埋め込み、エネルギッシュなナレーションと明確な字幕/キャプションを提供してアクセシビリティを確保します。
マーケティングおよびブランドチーム、内部コミュニケーションマネージャー向けに、ブランドコントロールがすべての内部コミュニケーションビデオで一貫したメッセージングをどのように保証するかを示す45秒のビデオを設計し、HeyGenのテンプレート＆シーン機能を活用して洗練された企業ビジュアルスタイルを実現し、自信に満ちた安心感のあるナレーションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはビデオ生成においてどのように企業セキュリティを確保しますか？
HeyGenはSSOや包括的なコンプライアンスプロトコルなどの強力な機能を備え、AIビデオ作成のための安全な環境を提供することで企業セキュリティを優先しています。
HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）と統合できますか？
はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートしており、トレーニングビデオの展開を効率化し、内部コミュニケーションのワークフローを向上させます。
HeyGenは高度なビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力なビデオ編集スイートと正確なブランドコントロールを提供し、ユーザーがAIビデオを微調整し、一貫したブランドメッセージングを容易に確保できるようにします。
HeyGenは多言語ビデオ作成とAI翻訳をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAI翻訳を利用して、複数の言語での効率的なテキスト-to-ビデオ作成を促進し、より広いオーディエンスへのリーチとグローバルなコミュニケーションを可能にします。