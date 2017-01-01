スケーラブルなビデオコンテンツのための企業プロモビデオメーカー
すべてのマーケティングビデオで一貫したブランドメッセージを確保し、強力なブランディングコントロールで企業のビジュアルアイデンティティを高めます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーが新機能を紹介するため、または小規模ビジネスオーナーが新製品を発売するための45秒のインスピレーションを与えるクリーンなビデオを開発してください。ビジュアルの美学は明るく魅力的で、親しみやすく楽観的な音楽と組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンの使いやすさ、AIアバターの魅力的な存在感を強調し、視聴者に響く「プロモビデオメーカー」コンテンツを作成します。
国際的なマーケティング部門やブランドマネージャーを対象とした60秒の洗練されたシネマティックなマーケティングビデオを作成し、グローバルなリーチを示します。ビジュアルは多様で広範囲にわたり、プロフェッショナルな声のナレーションで明瞭な発音を特徴とします。このビデオは、HeyGenの重要な字幕/キャプション機能とアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調し、異なるプラットフォームや言語での「プロモーションビデオ」キャンペーンのシームレスな作成を可能にします。
HR部門や社内コミュニケーションチーム向けに、30秒の簡潔で情報豊富なビデオを制作し、迅速な会社の更新や社内トレーニングに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはコーポレートカジュアルで、明確で説明的なグラフィックを使用し、落ち着いた自信に満ちたナレーションでサポートします。HeyGenのAIアバターと包括的なメディアライブラリ/ストックサポートをどのように効果的に活用して、組織内で効率的な「ビデオ作成」を行うかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、あらゆる規模のビジネス向けにビデオ作成を簡素化する高度なAIプロモビデオメーカーです。直感的なプラットフォームを使用して、テキストを魅力的なプロモーションビデオに迅速に変換し、幅広いクリエイティブツールを活用できます。
HeyGenはプロモーションビデオのブランディングにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーをプロモーションビデオにシームレスに統合できる広範なブランディングコントロールを提供します。リアルなAIアバターや豊富なメディアライブラリを使用して、ブランドストーリーテリングを一貫してカスタマイズできます。
HeyGenはマーケティングビデオのナレーションや字幕機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なナレーション生成と自動字幕機能を備えており、マーケティングビデオのアクセシビリティとインパクトを大幅に向上させます。これらのAI機能により、複雑な編集なしでプロフェッショナルな音声とテキストコンポーネントを実現します。
HeyGenのビデオ作成プラットフォームはどのような種類のマーケティングコンテンツに使用できますか？
HeyGenは、多様なマーケティングビデオを生成するのに最適な多用途なAIビデオメーカーです。魅力的なソーシャルメディアビデオ、説得力のある製品ビデオ、情報豊富な説明ビデオなど、さまざまなコンテンツタイプに対応する豊富なテンプレートと強力なAI機能をサポートしています。