エンタープライズプロセスビデオジェネレーター：トレーニングビデオの自動化

HeyGenの強力なAIアバターを使用して、複雑なプロセスを瞬時に明確で魅力的なビデオに変換し、企業全体のトレーニングとコミュニケーションを効率化します。

新入社員や複雑な社内手順の復習が必要な従業員向けに、60秒の指導ビデオを制作してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと親しみやすく明瞭なナレーションを使用し、このビデオは「エンタープライズプロセスビデオジェネレーター」の概念を簡素化し、HeyGenのAIアバターがどんなに退屈なトピックでも魅力的で理解しやすくする方法を紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームや潜在的なクライアントを対象にした45秒の製品説明ビデオを作成してください。ダイナミックでモダンなビジュアルとアップビートな音楽、そして自信に満ちた声を組み合わせてください。HeyGenを利用して、スクリプトを瞬時に洗練されたビデオに変換する「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用し、迅速なコンテンツ制作が影響力のあるマーケティングキャンペーンを加速する方法を示します。
サンプルプロンプト2
多様でグローバルな視聴者を対象にした30秒の情報ビデオを開発してください。「テキストからビデオAIジェネレーター」技術がどのようにコミュニケーションのギャップを埋めるかに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは共感的で包括的であり、読みやすさを高めるために明確なタイポグラフィを使用し、落ち着いた明瞭な声を特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能が、聴覚障害者を含むすべての人に重要なメッセージを届ける方法を強調します。
サンプルプロンプト3
L&D部門向けに60秒の社内コミュニケーションビデオを設計し、トレーニング資料の更新の容易さを示します。効率を伝える洗練された企業ビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルで安心感のあるナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、既存の「トレーニングビデオ」がどのように迅速に適応され再公開されるかを示し、「AIビデオメーカー」プロセスを効率化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エンタープライズプロセスビデオの生成方法

複雑なエンタープライズプロセスを魅力的なAI駆動のビデオに簡単に変換し、組織全体での明確さ、一貫性、効率的なコミュニケーションを確保します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
詳細なプロセススクリプトを直感的なインターフェースに入力し、「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して、テキストを動的なビデオコンテンツに迅速に変換します。これにより、「テキストからビデオAIジェネレーター」の力を活用します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択する
プロセスをナレーションするために、リアルな「AIアバター」の多様な選択肢から選びます。さらに、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を適用して、ビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズし、プロフェッショナルな外観を実現します。
3
Step 3
ナレーションとブランディングで強化する
高度な「ボイスオーバー生成」機能を使用して、魅力的なナレーションを生成します。会社の独自のアイデンティティを統合し、「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用して、すべてのビデオで一貫性を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布する
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、あらゆるプラットフォームに対応できるように準備します。高品質なプロセスビデオを簡単に共有し、企業全体での明確なコミュニケーションとトレーニングを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なプロセスの明確化

複雑なエンタープライズプロセスを明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、組織全体での理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブチームが魅力的なビデオコンテンツを生成するのを支援しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なテキスト-ビデオAI技術を使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換する高度なAIビデオジェネレーターです。これにより、クリエイティブチームは広範なビデオ編集の専門知識を必要とせずに、高品質な製品説明やマーケティングビデオなどを迅速に制作できます。

HeyGen内でAIアバターやビデオテンプレートをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは多様なカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターのライブラリを提供しており、バーチャルプレゼンターやシーンをブランドキットに完全に一致させることができます。これにより、AI生成ビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはどのようなビデオコンテンツを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは多用途なAIビデオメーカーとして、魅力的な製品説明、情報豊かなトレーニングビデオ、魅力的な社内コミュニケーションなど、幅広いコンテンツの作成に最適です。その直感的なプラットフォームはビデオ制作プロセスを効率化し、洗練されたビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。

HeyGenはリアルなリップシンクやボイスクローンなどの高度な機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度なAI機能を活用して、すべてのAIアバターにリアルなリップシンクと高忠実度のボイスクローンを提供します。これらの機能により、AI生成ビデオが自然で本物のパフォーマンスを提供し、視聴者のエンゲージメントとメッセージの明確さを向上させます。