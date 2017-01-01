企業ポリシービデオメーカー：コンプライアンスとトレーニングを簡素化
強力なテキストからビデオ生成を使用して、ポリシースクリプトを明確な従業員トレーニングビデオに即座に変換し、一貫した企業コミュニケーションを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
部門マネージャーやチームリーダーを対象とした60秒の企業コンプライアンスビデオを開発し、データプライバシー規制についてのリフレッシャーとして機能させます。このビデオは情報的で簡潔なビジュアルスタイルを採用し、明確なオンスクリーンテキストとインパクトのあるグラフィックスを組み込み、フォーマルな音声生成が明確さとプロフェッショナリズムを保証します。HeyGenの音声生成を使用して重要な情報を効果的に伝えることに焦点を当てます。
新入社員や外部関係者向けに、当社のサイバーセキュリティポリシーを簡単に説明する30秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルと音声スタイルはモダンでクリーン、かつ魅力的であり、アニメーショングラフィックスを使用して重要なポイントを示し、明るく安心感のあるトーンを使用します。この短いビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して効率的に生成されます。
グローバルなリモートチーム向けに、更新された出張費用ポリシーを詳述する50秒のポリシービデオ生成プロンプトを作成します。ビデオはダイナミックで国際的に代表的なビジュアルスタイルを持ち、明確な口頭説明を伴い、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、異なる言語や聴覚の好みに対応し、スケーラブルなビデオ制作をサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業ポリシービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な企業ポリシービデオメーカーとして機能し、企業がプロフェッショナルなポリシー発表ビデオや規制コンプライアンスビデオを効率的に生成できるようにします。当社のプラットフォームはAIを活用して、スクリプトから最終ビデオまでのプロセスを合理化し、企業コミュニケーションをシームレスにします。
HeyGenは企業コミュニケーションビデオでブランドの一貫性を確保できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、フォントをすべてのビデオに組み込むことができます。これにより、ポリシートレーニングや従業員トレーニングビデオを含むすべての企業コミュニケーションが一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはポリシービデオ生成のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや高度なテキストからビデオ生成機能を備えた強力なAI機能をユーザーに提供します。これにより、ポリシースクリプトを魅力的なビデオに変換し、自然な音声生成と自動字幕/キャプションを実現します。
HeyGenはグローバルなポリシーの普及のためにスケーラブルなビデオ制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenはスケーラブルなビデオ制作のために設計されており、グローバルなポリシーの普及や社内従業員への効果的なリーチに最適です。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとエンドツーエンドのビデオ生成を使用して、さまざまなアスペクト比で多数のビデオを迅速に制作し、広範な配信を可能にします。