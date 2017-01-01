企業ポリシービデオジェネレーター：ポリシートレーニングを簡素化

AIアバターを使用して、複雑な規制を明確で記憶に残るコンテンツに変換し、魅力的なポリシー発表ビデオを迅速に作成します。

全従業員を対象にした45秒のポリシー発表ビデオを作成し、プロフェッショナルなAIアバターが重要な更新情報を伝える内容にします。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、自信に満ちた親しみやすい声のナレーションを生成し、効果的な企業コミュニケーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

部門長やコンプライアンス担当者向けに60秒の規制遵守ビデオを開発し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して複雑なガイドラインを説明します。ビデオは情報に基づいたデータ駆動型のビジュアルスタイルで、権威ある正確な音声配信を求め、企業ポリシービデオジェネレーターの力を示します。
新入社員向けに30秒の説明ビデオを制作し、基本的な会社のポリシーを紹介します。魅力的で親しみやすいビジュアルスタイルと、熱意あるフレンドリーな音声トラックを使用します。ビデオには字幕を含め、アクセシビリティを向上させ、重要なポリシートレーニングポイントを強調します。
全スタッフ向けに50秒の企業コミュニケーションビデオをデザインし、洗練されたブランドテンプレートとシーンを通じて会社の価値観とブランドガイドラインを強化します。ビジュアルスタイルは一貫性があり、インスピレーションを与えるもので、統一感のあるナレーションを用いて、このコンテンツがブランド認識を形成する役割を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

企業ポリシービデオジェネレーターの仕組み

複雑なポリシードキュメントを迅速に魅力的なAI生成ビデオに変換し、内部コミュニケーションとコンプライアンストレーニングを簡単に行います。

Step 1
ポリシースクリプトを作成
ポリシーの詳細を入力するか、プラットフォームのAIスクリプトライターを使用して新しいコンテンツを生成します。これがテキストからビデオへの生成の基盤となります。
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。ロゴやカラーのコントロールを通じて企業のブランディングを適用します。
Step 3
ナレーションと字幕を追加
プロフェッショナルなナレーション生成を強化し、さまざまなAIボイスから選択します。アクセシビリティを向上させるために自動的に字幕とキャプションを追加します。
Step 4
企業コミュニケーション用にエクスポート
ビデオを確認し、最終調整を行います。最適な表示のためにアスペクト比のリサイズを利用し、完成したポリシービデオを広範な企業コミュニケーション用にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なポリシー発表ビデオ

新しいポリシーや更新情報のための魅力的なビデオ発表を迅速に作成し、明確で一貫した企業コミュニケーションを実現します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業ポリシービデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなポリシー発表ビデオや規制遵守ビデオを迅速に制作することを可能にします。これにより、通常必要とされる企業コミュニケーションの時間とリソースを大幅に削減します。

既存のポリシードキュメントをHeyGenでビデオコンテンツに変換できますか？

はい、HeyGenのテキストからビデオへの生成機能を使用して、ポリシードキュメントから直接スクリプトを魅力的なビデオに変換できます。さまざまなAIアバターを選択し、AIテキスト読み上げを利用してリアルなナレーションを生成し、複雑な情報を明確に伝えることができます。

HeyGenでのポリシートレーニングビデオのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定のブランドカラー、フォントをポリシートレーニングや企業コミュニケーションビデオに統合することができます。これにより、一貫性が保たれ、すべての内部および外部メッセージングでブランドアイデンティティが強化されます。

HeyGenはどのような機能を提供して企業ポリシー発表をアクセシブルにしますか？

包括的なAIビデオプラットフォームとして、HeyGenは自動的に字幕とキャプションを生成し、すべての視聴者のアクセシビリティを向上させます。この機能は、標準化されたテンプレートと組み合わせて、企業全体でのポリシー発表ビデオの一貫性と効果的な配信を保証します。