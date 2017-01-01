企業運営ビデオメーカー：シームレスなビデオのためのAI
AIビデオ作成を活用してシームレスな企業運営を実現。内部コミュニケーションとトレーニングのコストと労力を削減し、ダイナミックなAIアバターを活用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術プロジェクトマネージャー向けに、AIを活用したビデオ作成を使用して新しいソフトウェアのシームレスな統合を説明する90秒の指導ビデオをデザインします。画面録画とクリアなバックグラウンドミュージックを使用したクリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを利用して重要な情報を提示し、ユーザーワークフローを示し、プラットフォームの強力な統合を強調します。
開発チームリーダー向けに、企業レベルのセキュリティフレームワーク内での安全なコーディングのベストプラクティスを紹介する1分間のダイナミックなビデオを制作し、リアルタイムのコラボレーションの利点を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのBロールを組み込み、ナラティブを構成するために事前に構築されたテンプレートとシーンを活用します。
オペレーションマネージャー向けに、新しい効率プロトコルを詳述する75秒のビジネスオペレーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルは明確で簡潔で、プロフェッショナルなグラフィックスと落ち着いたバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまな表示ニーズに合わせて調整できる自動生成された字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業向けのAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターと洗練されたナレーション生成を利用します。これにより、従来のビデオ編集スキルを必要とせずに高品質なビジネスオペレーションビデオを効率的に制作できます。
HeyGenは企業運営のためにどのような技術統合を提供していますか？
HeyGenは既存のワークフローにシームレスに統合されるよう設計されており、企業運営ビデオメーカーのためのリアルタイムコラボレーションを促進します。これにより、説明ビデオから内部コミュニケーションまで、さまざまなビデオコンテンツの作成プロセスがスムーズで安全になります。
HeyGenのAIビデオプラットフォームは企業レベルのセキュリティで構築されていますか？
はい、HeyGenはAIビデオ作成プロセス全体を通じてデータとコンテンツを保護するために企業レベルのセキュリティを優先しています。私たちの堅牢なインフラストラクチャは、ビジネスオペレーションビデオが安全でコンプライアンスに準拠した環境で制作されることを保証します。
HeyGenを使用してブランディングやキャプションなどのビデオ要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、その他のブランド要素をビデオに直接統合することができます。また、プラットフォームは自動的に字幕/キャプションを生成し、企業ビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。