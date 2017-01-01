エンタープライズオペレーションビデオジェネレーター：効率を向上
エンタープライズビデオジェネレーターでオペレーションを効率化し、スクリプトを迅速にビデオに変換する高度なテキスト-to-ビデオ技術を活用します。
企業トレーナーおよびL&Dスペシャリスト向けに、AIアバターを使用して作成されたパーソナライズされた企業トレーニングビデオの効果を示す1.5分間の指導動画が必要です。視覚スタイルは魅力的でモダンであり、さまざまなプロフェッショナルな設定で多様なAIアバターをフィーチャーし、サポート的で明確な声を添えます。「AIアバター」機能を強調し、一貫性のあるスケーラブルなトレーニング体験を提供します。
HRおよび内部コミュニケーションチームを対象とした1.25分間の内部コミュニケーション更新動画を制作し、会社の発表をよりアクセスしやすく包括的にすることに焦点を当てます。ビジュアルデザインは直接的で実用的であり、画面上のテキストとグラフィックスの明確さを優先し、プロフェッショナルで理解しやすいナレーションを組み合わせます。「字幕/キャプション」機能を強調し、企業全体での普遍的な理解を確保します。
エンタープライズマーケティングおよびコンテンツ作成チーム向けに設計された2分間の製品機能発表動画を想像してください。その目的は、動的で高品質なビジュアル、さまざまな事前構築されたテンプレートとシーンを利用して、迅速に高品質なプロモーションコンテンツを生成する方法を示すことです。熱意がありながらプロフェッショナルな声を添え、AIを活用したビデオ作成を効率化するための豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリを強調します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのエンドツーエンドのビデオ生成を支援しますか？
HeyGenはスクリプトを完全なビデオに変換することで効率的な「エンドツーエンドのビデオ生成」を実現します。私たちの「AI駆動のワークフロー」は、「AIアバター」と「AIナレーション」を使用して、テキスト-to-ビデオから直接魅力的なコンテンツを生成し、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはエンタープライズユーザー向けにどのようなセキュリティおよびコンプライアンス基準を遵守していますか？
HeyGenはすべてのユーザー、特にエンタープライズオペレーションにおいてデータのセキュリティとプライバシーを重視しています。私たちは「SOC 2 & GDPR準拠」であることを誇りに思っており、私たちの「AIビデオプラットフォーム」がデータ保護と運用の整合性に関する厳格な業界基準を満たしていることを保証します。
HeyGenは企業ビデオのカスタムブランディングとメディア資産の統合をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「カスタムブランディング」コントロールを提供し、企業のロゴ、色、フォントをビデオに直接組み込むことができます。また、特定のメディア資産を統合し、広範なメディアライブラリを活用することができ、「企業トレーニングビデオ」や内部コミュニケーションに最適です。
HeyGenのAIアバターとナレーション生成を定義する技術的な能力は何ですか？
HeyGenは高度なAIを活用してリアルな「AIアバター」と洗練された「AIナレーション」生成を実現しています。私たちの技術は、顔の表情と口の動きを多様な声と正確に同期させ、テキスト入力から高品質で魅力的な「AI駆動のビデオ作成」を可能にします。