ITおよびオペレーションマネージャー向けの1分間の説明動画を作成してください。この動画では、HeyGenが技術文書を魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、ワークフローの効率をどのように向上させるかを力強く紹介します。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確なデータビジュアライゼーションを採用し、明瞭なAIナレーションを添えます。特に「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を迅速なコンテンツ生成の基盤として強調してください。

