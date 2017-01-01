企業向けオンボーディングビデオメーカー：AI駆動の効率性
テキストをプロフェッショナルなビデオに変換することで、新入社員のオンボーディングをコスト効果的に拡大します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員が重要なソフトウェアシステムを理解するための90秒の指導ビデオを開発し、チームリーダーや部門長を対象とします。ビデオは、重要なアクションを強調するオンスクリーンテキストを使用した明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを持つべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、技術文書を魅力的なオンボーディングビデオに簡単に変換し、一貫した外観を持つカスタマイズ可能なテンプレートで補完します。
エグゼクティブリーダーシップとITディレクター向けに、企業のオンボーディングのスケーラブルな利点を示す包括的な2分間のビデオ概要を制作します。ビジュアルスタイルは洗練され、企業的でデータ駆動型であり、権威あるボイスオーバーでサポートされるべきです。HeyGenの字幕/キャプションを使用してグローバルな労働力をサポートし、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルナラティブを豊かにし、AI駆動のプラットフォームが従業員のオンボーディングにおける効率性を証明します。
新しい営業担当者を特定のチームに歓迎するための45秒のパーソナライズされたダイナミックなビデオを設計し、部門マネージャーやHRスペシャリストを対象とします。ビデオは、彼らの役割に関連するさまざまなシーンを紹介し、フレンドリーで魅力的なビジュアル感を持つべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速にカスタマイズされた体験を構築し、AIアバターを組み込んでパーソナライズされたタッチを提供し、初日から魅力的なオンボーディングビデオを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにパーソナライズされた企業向けオンボーディングビデオを作成しますか？
HeyGenはAI駆動のプラットフォームとリアルなAIアバターを活用して、テキストスクリプトを魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオに変換します。この革新的なテキスト-to-ビデオ生成機能により、企業は新入社員向けにダイナミックでインタラクティブなビデオを効率的に作成できます。
HeyGenはすべてのオンボーディングコンテンツで一貫したブランディングをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素をすべてのビデオに組み込むことができます。これにより、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、すべての従業員オンボーディングコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
HeyGenは大規模な組織のオンボーディングビデオ作成をどのように効率化しますか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームは、組織が大量の魅力的なオンボーディングビデオを迅速に生成し、コスト効果的にスケールすることを可能にします。テキスト-to-ビデオ生成と高度なボイスオーバー機能により、制作時間を大幅に短縮し、大企業にとって理想的なビデオ作成ツールとなります。
HeyGenのオンボーディングビデオは既存の学習管理システム（LMS）とどのように統合できますか？
HeyGenで生成されたオンボーディングビデオは、さまざまなチャネルを通じて簡単にエクスポートおよび配布でき、既存の学習管理システム（LMS）との統合も可能です。このシームレスな共有により、新入社員はパーソナライズされたビデオオンボーディング体験に簡単にアクセスできます。