HeyGenを使用して、新入社員向けの魅力的な60秒の紹介ビデオを作成し、HRマネージャーやL&Dスペシャリストをターゲットにします。このプロフェッショナルで歓迎の意を込めたビデオでは、AIアバターが直接話しかけ、会社のコアバリューを説明します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、明確で一貫性のある魅力的なウェルカムメッセージを提供し、企業のオンボーディングビデオメーカー戦略の一環として彼らの旅のトーンを設定します。

