現代のチーム向け企業オンボーディングビデオジェネレーター
高度なAIアバターを使用して魅力的なオンボーディングビデオを即座に自動化し、一貫したブランド体験を新入社員に提供します。
既存の技術サポートスタッフ向けに、新たに実装されたシステムアップデートやトラブルシューティング手順を詳述する1分間の「AIによるSOP」ビデオを作成することを想像してください。このビデオは、アニメーション図や画面オーバーレイを特徴とする動的で指導的なビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュでありながら権威あるAI音声が伴います。「AIアバター」を仮想インストラクターとして組み込み、視聴者を複雑なプロセスに導き、「ボイスオーバー生成」が手動録音なしで重要な情報を正確に伝えることを保証します。
すべての新入エンジニアとITスペシャリスト向けに、会社の技術インフラストラクチャとコアバリューを強調する2分間の歓迎イントロダクションビデオを制作し、「企業オンボーディングビデオジェネレーター」体験の重要な部分として機能させます。この「AI生成ビデオドキュメンテーション」は、現代の技術環境のストック映像と会社固有のブランディング要素を組み合わせた、企業的でありながら親しみやすいビジュアルスタイルを特徴とし、温かく魅力的なAI音声でナレーションされます。「テンプレートとシーン」を多様に活用して物語を効果的に構築し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのキュレーションされたアセットで視覚体験を豊かにします。
開発者が迅速にリフレッシュする必要がある場合、新しいAPIエンドポイントを統合する方法や特定の技術ツールを展開する方法を示す45秒の「AIビデオジェネレーター」説明ビデオを作成することが重要です。このビデオは、迅速なカット、画面上のテキストで重要なコマンドを強調し、情報豊かで明確なAI音声を伴う、テンポの速い視覚的なスタイルを必要とします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームに最適化し、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して正確なコーディング例と指示を迅速に生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは技術チュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してスクリプトからビデオを生成することで、チュートリアルビデオライブラリの作成プロセスを簡素化します。私たちの高度なテキストからビデオへのジェネレーターは、自動生成された字幕を含み、技術的なトピックにおける明確でアクセスしやすいコミュニケーションを保証します。
HeyGenは企業オンボーディングビデオの生成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは理想的な企業オンボーディングビデオジェネレーターであり、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、ビデオが会社の文化に完全に一致するようにします。魅力的で情報豊かなオンボーディングビデオを迅速かつ効率的に作成するための完全なカスタマイズが可能です。
HeyGenのAIアバターと音声のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、さまざまなトーキングヘッドを含むAIアバターの広範なカスタマイズを提供し、外見を微調整することができます。統合されたAI音声ジェネレーターは多様な声のスタイルを提供し、ナラティブを完全にコントロールし、AIビデオジェネレーターの出力を強化します。
HeyGenは既存のシステム内でAI生成ビデオドキュメンテーションの統合をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、AI生成ビデオドキュメンテーションとAIによるSOPの作成を容易にし、学習管理システム（LMS）に簡単にエクスポートおよび統合できます。私たちのビデオ編集ツールはさまざまなアスペクト比をサポートし、コンテンツがプラットフォーム全体で互換性があり、影響力があることを保証します。