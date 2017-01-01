目的は、HeyGenを使用して新入社員向けの包括的な90秒の技術チュートリアルビデオを作成し、主要な「学習管理システム（LMS）」の詳細に焦点を当てることです。この「オンボーディングビデオ」は、すべての新入社員を対象に、初回ログイン、ナビゲーション、主要モジュールへのアクセスを、画面録画とプロフェッショナルで落ち着いたAI音声を用いた明確なステップバイステップのビジュアルスタイルで案内します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、正確な技術指示を確保し、「字幕/キャプション」を使用して複雑な用語のアクセシビリティと明確さを向上させます。

