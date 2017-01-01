企業メッセージングビデオジェネレーター：コミュニケーションを拡大
強力なブランディングコントロールを使用して、プロフェッショナルなメッセージングビデオを即座に作成し、ブランドを向上させましょう。
HR部門およびL&Dマネージャー向けに、HeyGenが「トレーニングビデオ」の大規模な制作をどのように簡素化するかに焦点を当てた45秒の説明ビデオを開発します。ビデオは明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、クリーンなグラフィックスと落ち着いた権威ある「ナレーション生成」で複雑なプロセスを説明します。多様な従業員グループ向けに「パーソナライズされたビデオ」を作成する能力を強調し、企業全体で一貫したメッセージを確保します。
企業のコンテンツクリエイターおよびデジタルマーケターを対象とした30秒の「ソーシャルメディアビデオ」を制作し、HeyGenの「テキストからビデオへのジェネレーター」がどのようにしてアイデアを魅力的な「マーケティングビデオ」に迅速に変換するかを示します。ビジュアルスタイルはテンポが速くダイナミックで、鮮やかな色彩とアップビートな背景音楽を活用し、エネルギッシュなナレーションが注意を引きます。HeyGenの「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を使用して、シンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変える簡単さを強調し、迅速なキャンペーンに最適です。
製品マネージャーおよびカスタマーサービスチーム向けに50秒のカスタマーサポートチュートリアルを設計し、HeyGenが「企業サポートビデオジェネレーター」としてどのようにユーザーエクスペリエンスを向上させるかを示します。ビジュアルおよびオーディオスタイルは共感的で問題解決型であり、明確な画面録画と安心感のある声が特徴で、アクセシビリティのために必須の「字幕/キャプション」が付随します。このビデオは、一般的な問題に対する説明ビデオを迅速に生成し、「カスタマーサクセスストーリー」を改善し、即時の視覚的解決策を提供する方法を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをAIアバターを使用してビデオに変換することで、ビデオ制作を革新します。この強力なAIビデオジェネレーターは、ユーザーが魅力的でスタジオ品質のビデオコンテンツを効率的に作成できるようにし、制作時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenはパーソナライズされたマーケティングビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは、オーディエンスに合わせたパーソナライズされたビデオを作成するための優れたAIビデオジェネレーターです。包括的なブランディングコントロールを使用して、ソーシャルメディアキャンペーンからカスタマーサクセスストーリーまで、すべてのマーケティングビデオで一貫性を確保できます。
HeyGenを使用してビデオにどのようなクリエイティブ要素を追加できますか？
HeyGenは、洗練されたAIオーディオ生成、多様なアニメーション、豊富なメディアライブラリを含む幅広いクリエイティブ要素をユーザーに提供します。事前に作成されたテンプレートの豊富なコレクションを活用して、プロフェッショナルな魅力を持つダイナミックなビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenはさまざまなビデオフォーマットとスタイルをサポートしていますか？
はい、HeyGenは高解像度のビデオ出力を保証し、多様なプラットフォームやニーズに対応する柔軟なアスペクト比のリサイズをサポートしています。トレーニングビデオやソーシャルメディアビデオコンテンツを作成する際に、HeyGenは多用途でプロフェッショナルな結果を生み出すための強力なビデオ編集ツールを提供します。