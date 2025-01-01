企業メッセージビデオメーカー：インパクトのあるビデオを迅速に作成
カスタマイズ可能なテンプレートと強力なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな企業コミュニケーションやトレーニング発表を簡単に作成できます。
潜在的なクライアントを対象にした30秒のダイナミックなビジネスビデオを制作し、革新的な製品を紹介します。AIアバターを利用し、明瞭なボイスオーバー生成で洗練されたモダンな美学を伝え、効果的に注目を集めるビジネスビデオメーカーとしての役割を果たします。
ステークホルダー向けに、最新のAI搭載ツールの技術的進歩を説明する60秒の簡潔なビデオを作成します。視覚と音声スタイルは非常に情報豊かでクリーンであり、スクリプトから直接生成された正確な字幕/キャプションを使用し、AIビデオジェネレーターの力を強調します。
会社のリーダーシップ向けに、前四半期の主要な成果を要約する40秒の説得力のある企業コミュニケーションビデオをデザインします。視覚的に権威ある祝賀スタイルを採用し、メディアライブラリ/ストックサポートを戦略的に活用してインパクトのあるビジュアルを作成し、さまざまな配信チャネルに最適なアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保します。
クリエイティブエンジン
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスビデオ作成プロセスを向上させますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランドコントロールを使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにし、メッセージが企業のアイデンティティに完全に一致することを保証します。これにより、HeyGenはさまざまなニーズに対応する効果的なビジネスビデオメーカーとなります。
HeyGenはどのようなAI搭載ツールをビデオ生成に提供していますか？
HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどの高度なAI搭載ツールを活用して、ビデオ制作を効率化します。リアルなボイスオーバーを簡単に生成し、プロフェッショナルなビデオコンテンツでスクリプトを生き生きとさせることができ、HeyGenは先進的なAIビデオジェネレーターとしての地位を確立しています。
HeyGenは企業の内部コミュニケーションや発表に適していますか？
もちろんです。HeyGenは、社員トレーニングの発表を含む内部および企業コミュニケーションのための優れた企業メッセージビデオメーカーとして機能します。字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズとエクスポートなどの機能を提供し、どのプラットフォームでもアクセス可能で洗練されたビデオを保証します。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なインターフェースとAI搭載ツールを通じてビデオ作成を簡素化し、ユーザーが高品質なコンテンツを簡単に制作できるようにします。効率的なワークフローは、初期のスクリプトから最終エクスポートまでさまざまなビデオニーズをサポートし、シームレスな体験を提供します。