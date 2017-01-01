エンタープライズナレッジビデオジェネレーター: AIでトレーニングを拡大
AIアバターを使用して、魅力的なトレーニング動画や内部コミュニケーションを瞬時に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRおよびL&Dの専門家向けに90秒の指導動画を開発し、既存のテキストスクリプトから一貫したトレーニング動画を作成するプロセスを説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で魅力的であり、画面上のテキストが重要なステップを強調し、テキストから動画への機能がコンテンツ制作を効率化し、自動字幕/キャプションを可能にすることを強調します。
企業コミュニケーションチーム向けに45秒の簡潔な内部コミュニケーション更新を作成し、ブランドに合った発表を迅速に作成する方法を強調します。この動画は、ダイナミックでブランド化されたビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を特徴とし、テンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を維持し、プロフェッショナルなAIアバターによるメッセージ配信を補完します。
グローバルL&Dリーダー向けに2分間のケーススタディ動画を作成し、HeyGenが多様な言語環境でスケーラブルなトレーニングソリューションをどのように促進するかを詳述します。動画は適応可能で多言語のビジュアルアプローチを採用し、高度なナレーション生成と正確な字幕/キャプションの力を示し、包括的なローカリゼーションと幅広い視聴者へのリーチを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使って魅力的な動画を作成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストを高品質な動画コンテンツに変換します。ユーザーは多様なリアルなAIアバターから選択し、スクリプトを簡単に入力して、自然なナレーションと表情を持つ魅力的な動画を生成できます。この革新的なテキストから動画への機能は、動画制作プロセスを効率化します。
HeyGenがエンタープライズ対応のAI動画ソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、安全でスケーラブルなトレーニングと内部コミュニケーションのために設計された堅牢なエンタープライズ対応AIツールを提供します。SOC 2準拠のセキュリティやチームコラボレーションなどの機能を備え、組織のニーズに応える強力なエンタープライズナレッジビデオジェネレーターとして機能します。
HeyGenは動画コンテンツのブランド一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールとブランド化されたテンプレートを提供し、すべての動画コンテンツが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴや色を含むブランドキットを簡単に統合し、プロフェッショナルでスタジオ品質の動画を毎回制作できます。
HeyGenはグローバルな視聴者向けの動画ローカリゼーションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは広範なローカリゼーション機能を備えたグローバルチームをサポートするように設計されています。140以上の言語でナレーションを生成し、自動的に字幕/キャプションを追加することで、コンテンツを世界中でアクセス可能で影響力のあるものにします。