強力なエンタープライズイントロビデオメーカーでブランドを強化
エンタープライズイントロビデオメーカーを使用して、すべてのイントロで一貫したブランドアイデンティティを確保し、チームのための強力なブランディングコントロールを提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターや小規模ビジネスをターゲットにした45秒のダイナミックなYouTubeイントロビデオを開発してください。エネルギッシュなビジュアルスタイルと現代的な音楽、明確なナレーションを特徴としています。物語は、HeyGenが直感的な「YouTubeイントロメーカー」として機能し、「AIアバター」を活用してユニークな個性と魅力的なストーリーテリングを実現し、デジタルオーディエンスを魅了するのに最適であることに焦点を当てます。
ブランドマネージャーやeコマースビジネス向けに、60秒の権威あるブランドビデオを作成してください。クリーンでコーポレートなビジュアル美学と洗練されたサウンドトラック、プロフェッショナルなナレーションを採用しています。このビデオは、HeyGenの「オンラインビデオエディター」が「ブランドキット」機能を通じて一貫したブランディングをサポートし、ブランド資産のシームレスな統合とすべての企業コミュニケーションのためのプロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」を可能にすることを示します。
スタートアップや予算を意識した小規模チームを対象にした15秒のテンポの速いイントロビデオを制作してください。インスパイアリングでフレンドリーなビジュアルスタイルと、ポジティブでアクセスしやすい音楽を組み合わせています。このプロンプトは、HeyGenが強力な「無料イントロメーカー」として機能し、自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させ、メッセージが幅広いオーディエンスに対して明確で魅力的であることを保証する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なYouTubeイントロの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なイントロテンプレートと魅力的なストック写真やビデオの豊富なライブラリを使用して、プロフェッショナルなYouTubeイントロを簡単に制作できるようにします。直感的なプラットフォームがクリエイティブプロセスを簡素化し、洗練された外観を簡単に実現します。
エンタープライズイントロビデオメーカーを求める企業にとってのHeyGenの主な利点は何ですか？
HeyGenは、AIを活用したツールと包括的なブランドキットの統合を備えた強力なエンタープライズイントロビデオメーカーを企業に提供し、一貫性を維持します。プラットフォームは、高品質でブランドに合ったイントロを作成し、オーディエンスに響くようにし、ニーズに応じてスケールします。
HeyGenのオンラインビデオエディターは、カスタムイントロビデオ制作に十分な柔軟性がありますか？
はい、HeyGenの強力なオンラインビデオエディターは、ユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップインターフェースを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。プロフェッショナルなボイスオーバー、音楽、エフェクトを簡単に追加し、AIを活用したスクリプトを利用してユニークでインパクトのあるイントロビデオを作成できます。
HeyGenを使用してすべてのイントロビデオでブランドの一貫性を確保できますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームには専用のブランドキット機能が含まれており、ブランドの特定の色、ロゴ、フォントをすべてのイントロテンプレートに定義して適用できます。これにより、すべてのビデオがユニークなアイデンティティをシームレスに反映します。