企業向け説明動画メーカー：インパクトのある動画を作成

スクリプトからの強力なテキストからビデオ機能を使用して、スクリプトをシームレスに洗練されたアニメーション説明動画に変換し、迅速なコンテンツ作成を実現します。

大企業がどのようにしてコミュニケーションを効率化できるかを紹介する、60秒の魅力的な説明動画を作成してください。B2Bマーケティングチームとプロダクトマネージャーをターゲットに、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと自信に満ちたナレーションを使用します。AIを活用した機能の力を示すために、AIアバターを組み込み、複雑なデータをわかりやすく提示します。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中小企業のオーナーやマーケティングジェネラリスト向けに、45秒の魅力的な動画をデザインし、高品質な説明動画を簡単に制作できることを示します。エネルギッシュで視覚的に魅力的な美学を採用し、アップビートな背景音楽で補完します。カスタマイズ可能な説明動画テンプレートの柔軟性と、ユーザーがカスタムブランディングを適用してすべてのコンテンツで一貫した外観を維持する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやオンライン教育者を対象にした、30秒のダイナミックなアニメーション説明動画を制作し、アイデアがどれほど迅速に魅力的なビジュアルに変わるかを強調します。鮮やかでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、明確で簡潔なナレーションを提供します。革命的な「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を紹介し、プレーンテキストがどのようにして魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変わるかを示します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーや人事部門向けに、効果的なトレーニング動画を作成するための50秒の説明動画を開発します。明確で安心感のあるビジュアルスタイルを提示し、プロフェッショナルなナレーション生成で最大の理解を確保します。正確なナレーションがトレーニング動画内での学習体験をどのように向上させるかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業向け説明動画メーカーの使い方

AIを活用した機能と直感的なツールを使用して、企業のニーズに合わせたプロフェッショナルで魅力的な説明動画を簡単に作成し、複雑なアイデアを明確なメッセージに変換します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか、ゼロから始める
プロフェッショナルにデザインされた説明動画テンプレートから選んでプロジェクトを迅速に開始するか、完全なクリエイティブコントロールのために白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
AIでコンテンツを作成
AIを活用した機能を利用して、スクリプトをリアルなAIアバターと生成されたナレーションで魅力的なビデオコンテンツに変換し、制作を効率化します。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
ロゴやブランドカラーなどのカスタムブランディングを適用して、説明動画が企業のアイデンティティとメッセージに完全に一致するようにします。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
完成した説明動画をさまざまなアスペクト比と解像度でエクスポートし、すべてのコミュニケーションチャネルとプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで顧客の成功を強調

顧客の声やケーススタディを魅力的な説明動画に変換し、価値を効果的に示し、見込み客との信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画を迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なAIを活用した機能を使用して、魅力的なアニメーション説明動画の作成を簡素化します。プロフェッショナルな説明動画テンプレートを活用し、独自のカスタムブランディングでカスタマイズすることで、数分で洗練されたインパクトのあるメッセージを確保できます。

HeyGenはスクリプトを説明動画に変換するためにどのようなAIを活用した機能を提供していますか？

HeyGenはテキストからビデオ生成のような高度なAIを活用した機能を統合しており、書かれたスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換できます。また、リアルなAIアバターを利用し、自然な音声のナレーションを生成して、説明動画を簡単に生き生きとさせることができます。

HeyGenはトレーニング動画など、さまざまな種類の説明動画の作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは多様なコンテンツの作成に最適な多用途の説明動画メーカーであり、包括的なトレーニング動画やその他のアニメーション説明動画を作成するのに適しています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用することで、事前の経験がなくても誰でもプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenは多言語対応で大規模な企業向け説明動画のニーズをサポートできますか？

はい、HeyGenは大規模な組織が多数の説明動画を作成するための要求を満たす、堅牢な企業向け説明動画メーカーとして機能します。広範な多言語サポートにより、動画を簡単にローカライズして、効果的にグローバルなオーディエンスにリーチできます。