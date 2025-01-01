エンタープライズ説明動画ジェネレーター：コンテンツを拡大
AIを活用した動画作成とダイナミックなAIアバターで企業のコミュニケーションを効率化。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑なソフトウェア機能を紹介する必要があるマーケティングチーム向けに、洗練された60秒の製品説明動画を制作してください。クリーンで洗練された企業の美学を採用し、スムーズなトランジションと控えめな背景音楽を使用し、自信に満ちた「AIアバター」が情報を明確に提示します。動画には「カスタムブランディング」要素を活用して一貫性を保ってください。
ブログ記事や記事からスクリプトを迅速に動画に変換したいコンテンツクリエイター向けに、30秒のスナッピーな動画をデザインしてください。視覚スタイルはテンポが速く、ダイナミックなカットと魅力的なテキストオーバーレイを備え、フレンドリーで会話調の「スクリプトからのテキスト動画」生成された声で補完されます。アクセシビリティのために自動同期された「字幕/キャプション」を含めてください。
HR部門が魅力的な社員研修モジュールを作成するために、プロフェッショナルでありながら親しみやすい50秒の企業動画を開発してください。この動画は、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して関連するビジュアルを取り入れた特定の「企業動画スタイル」を採用し、明確で権威ある「ボイスオーバー生成」と同期された画面上のテキストを特徴とし、視聴者に重要な情報を案内します。全体の提供は、効率的に高品質なコンテンツを生み出すクリエイティブエンジンのように感じられるべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして説明動画のクリエイティブ制作を向上させることができますか？
HeyGenはクリエイティブエンジンとして機能し、アニメーション説明動画を驚くほど簡単に制作できます。豊富なビデオテンプレートを活用し、ブランドの独自の企業動画スタイルを反映するカスタムスタイルや画像を組み込むことができます。
HeyGenはどのようなクリエイティブオプションを提供して、魅力的な動画コンテンツを生成できますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストから動画への作成機能を通じて、クリエイティブな動画生成を可能にします。スクリプトをリアルなAIボイスオーバーとアニメーションでダイナミックな動画に変換し、プロンプトネイティブな動画作成を実現します。
HeyGenはブランドの企業アイデンティティに合わせて説明動画をカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは包括的なカスタムブランディングをサポートしており、説明動画を特定の企業動画スタイルに完全に合わせることができます。柔軟なビデオ編集ツールを活用して、独自のカスタムスタイルや画像をシームレスに統合できます。
HeyGenのプラットフォームを使用して視覚的に魅力的な説明動画を作成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを備えており、効果的な説明動画メーカーになるプロセスを簡素化します。私たちのプラットフォームはAIを活用してコンテンツを生成し、誰でも公開準備が整ったアセットを制作できるようにします。