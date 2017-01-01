マーケティングおよび社内コミュニケーションマネージャーをターゲットにした45秒のビデオを想像してください。HeyGenがどのように強力な「エンタープライズコミュニケーションジェネレーター」として機能するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、現代的なグラフィックスとダイナミックなペースを活用し、励ましの声で明確にナレーションします。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」を活用して、すべてのプラットフォームで「一貫したメッセージング」を実現し、コミュニケーションの効率化とブランドの一貫性を向上させる方法を示します。

ビデオを生成