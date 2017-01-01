現代ビジネスのためのエンタープライズコミュニケーションビデオメーカー

強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、魅力的な内部コミュニケーションとトレーニングビデオを迅速に作成します。

技術系企業の新入社員向けに、"AI搭載のビデオプラットフォーム"を使った"トレーニングビデオ"の基本機能を紹介する1分間のイントロダクションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、アニメーションオーバーレイと親しみやすく励ましのある音声ナレーションを特徴とします。"AIアバター"の選択とカスタマイズの簡単さや、スクリプトを生き生きとさせる"ボイスオーバー生成"機能を内部教育のためにどのように活用できるかを示してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーや部門長向けに、"AIビデオエージェント"を使った迅速な更新情報の伝達の効率性を紹介する90秒の内部コミュニケーション作品をデザインしてください。プロフェッショナルで簡潔なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトと直接的で権威ある音声ナレーションを伴います。"スクリプトからのテキストをビデオに変換"し、"テンプレートとシーン"を活用して、すべての内部メッセージングでブランドの一貫性を維持するプロセスをシームレスに示してください。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした45秒のマーケティングビデオを作成し、"エンタープライズコミュニケーションビデオメーカー"が魅力的な"マーケティングビデオ"の制作をどのように簡素化するかを強調してください。ビジュアルの美学はダイナミックで視覚的に豊かにし、速いカットと説得力のあるエネルギッシュな音声ナレーションを組み込みます。視覚を強化するための広範な"メディアライブラリ/ストックサポート"へのアクセスの価値と、マルチプラットフォーム配信のための"アスペクト比のリサイズとエクスポート"の柔軟性を強調してください。
サンプルプロンプト3
技術サポートスタッフや上級ユーザー向けに、"AI搭載のビデオプラットフォーム"を使用した複雑なソフトウェア統合プロセスを詳細に説明する2分間の"説明ビデオ"を開発してください。ビジュアルアプローチはクリーンで説明的にし、画面録画とアニメーション図を利用し、落ち着いた説明的な音声ナレーションを組み合わせます。アクセシビリティのために自動生成される"字幕/キャプション"の利点と、技術用語のための"ボイスオーバー生成"の精度を示してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

エンタープライズコミュニケーションビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルなAI搭載ビデオで、内部および外部の企業コミュニケーションを効率的に簡素化し、視聴者を効果的に引き付け、情報を提供します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
HeyGenのエディターにコミュニケーションスクリプトを貼り付け、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、効率的なビデオ作成のためのダイナミックなビデオアウトラインを迅速に作成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドを代表しメッセージを伝えるリアルなAIアバターを選択します。ロゴや色などのブランド要素を統合し、一貫した企業アイデンティティを確保します。
3
Step 3
ダイナミックなボイスオーバーを生成
HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能を使用して、スクリプトを自然な音声に変換します。字幕を簡単に追加して、アクセシビリティとコミュニケーション全体のエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。高品質な企業ビデオを、内部更新から外部発表まで、すべての企業コミュニケーションチャネルで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える企業メッセージを作成

内部および外部の視聴者を引き付け、鼓舞する影響力のあるモチベーショナルおよび情報ビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高度なAIを使用してビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用し、ユーザーがスクリプトを効率的にプロフェッショナルなビデオに変換できるようにします。このAI搭載のビデオプラットフォームは、複雑な編集スキルがなくてもビデオ作成プロセス全体を簡素化します。

HeyGen内でAIアバターをカスタマイズし、ビデオにブランドを付けることはできますか？

はい、HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズオプションと包括的なブランディングコントロールを提供します。ブランドのロゴや色を組み込み、ブランドキットを活用して、すべての企業ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を保つようにします。

HeyGenはリッチなビデオコンテンツを生成するためにどのような技術的能力を提供しますか？

HeyGenは、テキストからの高度なボイスオーバー生成や広範なストック映像ライブラリへのアクセスなど、強力な技術的能力を提供します。これにより、迅速なコンテンツの組み立てと高品質なビデオ作成が可能になり、トレーニングビデオや説明ビデオプロジェクトを強化します。

HeyGenのAI搭載ビデオプラットフォームはコンテンツ制作にどの程度ユーザーフレンドリーですか？

HeyGenは、ドラッグアンドドロップエディターと幅広いプロフェッショナルテンプレートを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースで設計されています。これにより、アニメーションビデオから包括的なマーケティングビデオまで、事前のビデオ編集経験がなくても迅速にさまざまなビデオを制作できます。