現代ビジネスのためのエンタープライズコミュニケーションビデオメーカー
強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、魅力的な内部コミュニケーションとトレーニングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
チームリーダーや部門長向けに、"AIビデオエージェント"を使った迅速な更新情報の伝達の効率性を紹介する90秒の内部コミュニケーション作品をデザインしてください。プロフェッショナルで簡潔なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトと直接的で権威ある音声ナレーションを伴います。"スクリプトからのテキストをビデオに変換"し、"テンプレートとシーン"を活用して、すべての内部メッセージングでブランドの一貫性を維持するプロセスをシームレスに示してください。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした45秒のマーケティングビデオを作成し、"エンタープライズコミュニケーションビデオメーカー"が魅力的な"マーケティングビデオ"の制作をどのように簡素化するかを強調してください。ビジュアルの美学はダイナミックで視覚的に豊かにし、速いカットと説得力のあるエネルギッシュな音声ナレーションを組み込みます。視覚を強化するための広範な"メディアライブラリ/ストックサポート"へのアクセスの価値と、マルチプラットフォーム配信のための"アスペクト比のリサイズとエクスポート"の柔軟性を強調してください。
技術サポートスタッフや上級ユーザー向けに、"AI搭載のビデオプラットフォーム"を使用した複雑なソフトウェア統合プロセスを詳細に説明する2分間の"説明ビデオ"を開発してください。ビジュアルアプローチはクリーンで説明的にし、画面録画とアニメーション図を利用し、落ち着いた説明的な音声ナレーションを組み合わせます。アクセシビリティのために自動生成される"字幕/キャプション"の利点と、技術用語のための"ボイスオーバー生成"の精度を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高度なAIを使用してビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用し、ユーザーがスクリプトを効率的にプロフェッショナルなビデオに変換できるようにします。このAI搭載のビデオプラットフォームは、複雑な編集スキルがなくてもビデオ作成プロセス全体を簡素化します。
HeyGen内でAIアバターをカスタマイズし、ビデオにブランドを付けることはできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズオプションと包括的なブランディングコントロールを提供します。ブランドのロゴや色を組み込み、ブランドキットを活用して、すべての企業ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を保つようにします。
HeyGenはリッチなビデオコンテンツを生成するためにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは、テキストからの高度なボイスオーバー生成や広範なストック映像ライブラリへのアクセスなど、強力な技術的能力を提供します。これにより、迅速なコンテンツの組み立てと高品質なビデオ作成が可能になり、トレーニングビデオや説明ビデオプロジェクトを強化します。
HeyGenのAI搭載ビデオプラットフォームはコンテンツ制作にどの程度ユーザーフレンドリーですか？
HeyGenは、ドラッグアンドドロップエディターと幅広いプロフェッショナルテンプレートを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースで設計されています。これにより、アニメーションビデオから包括的なマーケティングビデオまで、事前のビデオ編集経験がなくても迅速にさまざまなビデオを制作できます。