企業向け自動化ビデオジェネレーター：コンテンツをスケールアップ
スクリプトからのテキストを使用して、データ駆動型ビデオの生産を迅速化し、コストを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRおよびトレーニング部門向けに設計された45秒の説明ビデオを開発し、従業員のオンボーディングとスキル開発のためのパーソナライズされたビデオの力を説明します。ビジュアルの美学は親しみやすく、シンプルなアニメーションが明確に表現され、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された温かく明瞭なナレーションがサポートし、すべての従業員が個別に対応されていると感じられるようにします。
営業リーダー向けに60秒の証言スタイルのビデオを制作し、HeyGenがデータ駆動型のビデオを通じてスケーラブルなビデオアウトリーチをどのように可能にするかを示します。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルで説得力があり、多様な成功事例をエネルギッシュでモチベーションを高める背景音楽と共に紹介します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して視覚的なストーリーテリングを強化し、さまざまなクライアントセグメントに共鳴する柔軟性を強調します。
製品マネージャー向けに新しいソフトウェア機能を紹介する30秒の発表ビデオを設計し、AIビデオジェネレーターのスピードを活用します。ビジュアルスタイルはクリーンで未来的かつデモンストレーション的であり、クリアな効果音と中立的でプロフェッショナルな音楽ベッドを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートが、複数のデジタルプラットフォームでのシームレスな適応を可能にし、ユーザーにどこでもリーチできることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは多様なマーケティングニーズに対してどのようにブランドに合ったビデオの作成をサポートしますか？
HeyGenは、カスタムロゴやカラーパレットを含む広範なブランディングコントロールを通じて、ユーザーが高品質でブランドに合ったビデオを簡単に制作できるようにします。これにより、パーソナライズされたビデオであっても、すべてのビデオマーケティングコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致することが保証されます。
HeyGenはビデオ制作をスケールアップしようとする企業にとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、チャンネルやオーディエンス全体での迅速な生産と優れたスケーラビリティを実現するために設計された強力なAIビデオジェネレーターです。当社のプラットフォームは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、ビデオコンテンツの制作を効率的にスケールアップします。
HeyGenはテキストからビデオへのスクリプトを動的な説明ビデオコンテンツに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは、テキストからビデオへのスクリプトを魅力的な説明ビデオコンテンツに変換することに優れています。AIアバター、ボイスオーバー生成、すぐに使えるテンプレートなどの機能を備えたHeyGenは、インパクトのあるデータ駆動型ビデオの作成プロセスを簡素化します。
HeyGenは企業向け自動化ビデオジェネレーターのワークフローをどのように強化し、既存のツールと統合できますか？
HeyGenは強力なAI自動化を通じてビデオ制作ワークフローを合理化する堅牢な企業向け自動化ビデオジェネレーターとして機能します。既存のツールとシームレスに統合されるように設計されており、企業グレードのセキュリティと効率的なコンテンツ配信を組織全体で実現します。