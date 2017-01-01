企業発表ビデオジェネレーター：迅速かつ簡単な更新
多用途なテキストビデオ機能で企業コミュニケーションを効率化し、影響力のある会社の更新を提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
従業員に最近の会社の成果を更新するための45秒の魅力的な社内コミュニケーションビデオをデザインしてください。このビデオは親しみやすく魅力的なビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用してメッセージを伝え、スクリプトからのテキストビデオ機能で明確で簡潔な配信を強化し、効果的な会社の更新を保証します。
新しいAI機能を強調する30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作し、さまざまなプラットフォームで潜在的な顧客をターゲットにします。ビジュアルスタイルはテンポが速く、鮮やかで視覚的に印象的である必要があり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用してインパクトのあるビジュアルを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートで全チャンネルでの最適な表示を保証します。
会社の新しい持続可能性イニシアチブについての60秒の企業発表ビデオを開発し、ステークホルダーと一般の人々をターゲットにします。ビジュアルとオーディオスタイルはインスピレーションを与え、心に響くものであるべきで、洗練されたビデオテンプレートを使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能で広範なアクセスを保証し、企業コミュニケーションを効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業発表ビデオのクリエイティブな影響を高めることができますか？
HeyGenは、豊富なビデオテンプレートライブラリと動的なモーショングラフィックスを組み込む能力を通じて、企業発表ビデオの魅力的なビジュアルストーリーを作成する力を与えます。AI機能が制作プロセスを効率化し、会社の更新が視聴者に強く響き、プロフェッショナルでクリエイティブに見えるようにします。
HeyGenは企業発表ビデオを生成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストビデオ機能を含む高度なAI機能を提供し、高品質な企業発表ビデオを簡単に生成します。また、ボイスオーバー生成やさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズをシームレスに活用できます。
HeyGenは社内コミュニケーションやソーシャルメディアコンテンツの効率化に役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、社内コミュニケーションやソーシャルメディア向けの魅力的なビデオを迅速に制作することで、企業コミュニケーションを効率化するように設計されています。オンラインビデオメーカーを利用して、すべての会社の更新や製品発売で一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。
HeyGenは異なるビデオフォーマット間でブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや会社の色をビデオに直接統合することでブランドの一貫性を保証します。さらに、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを簡単に適応させ、独自のビジュアルストーリーを維持できます。