企業向けAIビデオジェネレーターによるビジネスコンテンツ作成
強力なテキストからビデオへの機能を活用して、すべてのコンテンツでブランドの一貫性を確保し、ビデオ制作を加速させ、スケーラブルな結果を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象に、AIビデオメーカーの迅速なコンテンツ作成能力を示す30秒のエネルギッシュなプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは現代的で活気に満ちたもので、アップビートでエネルギッシュなサウンドトラックとナレーションを組み合わせます。多様なビデオテンプレートを活用し、ボイスオーバー生成を簡単に統合して、魅力的なソーシャルメディア広告やマーケティング資料を作成し、制作時間を大幅に短縮する方法を強調してください。
プロダクトマネージャーやブランドストラテジスト向けに、AIビデオプラットフォームのビジネスにおけるブランド一貫性を維持する能力を鮮やかに示す60秒の製品発表ビデオを開発してください。ビデオは洗練された、磨き上げられたビジュアルスタイルと情報豊かな音声トーンを持ち、洗練された企業の観客に価値を効果的に伝えます。メディアライブラリ/ストックサポートを活用してブランド承認済みのアセットを統合し、すべてのビジュアルが企業のアイデンティティとシームレスに一致することを確保することを強調します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、AIビデオジェネレーターの多様性を強調する40秒のダイナミックなソーシャルメディアスニペットが必要です。ビジュアルとオーディオのプレゼンテーションは鮮明で理解しやすく、異なるソーシャルチャネルに最適化するための正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートの力を効果的に示します。さらに、字幕/キャプションの自動生成を強調し、より広い観客へのリーチとアクセシビリティを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの生成を使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、さまざまなビジネスニーズに対して効率的でスケーラブルなビデオ制作を実現します。
HeyGenはビデオ間でのブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは豊富なビデオテンプレートとブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントを簡単に組み込んで、すべてのビデオでブランドの一貫性を確保できます。
HeyGenはボイスオーバーとローカライゼーションにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは多様なボイスオーバー生成機能を提供し、ビデオのローカライゼーションをサポートしており、さまざまな声と言語でコンテンツをグローバルな観客に合わせてカスタマイズできます。
HeyGenのAIアバターはさまざまなコンテンツニーズにどれほど柔軟ですか？
HeyGenのAIアバターは非常に柔軟で、トレーニングモジュールからマーケティング広告まで、さまざまなビデオコンテンツにシームレスに統合でき、リアルなプレゼンターでビデオ編集プロセスを強化します。