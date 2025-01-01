入学プロモーションビデオメーカー: 学生応募を促進
魅力的な学校マーケティングビデオを作成して、見込み学生を惹きつけましょう。AIアバターを使用してメッセージをパーソナライズし、入学を促進します。
大学のリクルート担当者や入学部門を対象にした、45秒の洗練されたビデオを開発してください。「AIビデオメーカー」を革新的に活用し、「見込み学生」を惹きつける方法を示します。ビジュアル的には、リアルなキャンパス映像と多様で魅力的な「AIアバター」をシームレスに組み合わせ、視聴者に直接語りかけます。音声は、明確で自信に満ちた「ナレーション生成」を特徴とし、簡単さと影響力を強調します。
オンラインコースの作成者や職業学校のマーケター向けに設計された、60秒の「マーケティングビデオ」の例を作成してください。「入学を促進する」ための戦略に焦点を当てます。このビデオは、スクリプトから生成された「スクリプトからビデオへの変換」を使用した動的なオンスクリーングラフィックとテキストを用いた説明形式を採用しています。音声はモチベーショナルで、穏やかなバックグラウンドスコアがあり、最大限のリーチを確保するために読みやすい「字幕/キャプション」が補完します。
小規模ビジネスオーナー向けに、オンラインワークショップや教育コンテンツを宣伝するための15秒のスナッピーなソーシャルメディア広告を制作してください。「オンラインビデオメーカー」の便利さを強調し、迅速で影響力のあるメッセージを伝えます。ビジュアルスタイルは、内蔵メディアライブラリからの高品質な「ストック写真とビデオ」の高速カットモンタージュで、魅力的なシーン間を素早く切り替えます。音声はパンチの効いたアップビートなトラックで、最小限のナレーションがあり、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がどのようにさまざまなソーシャルプラットフォーム向けにコンテンツを簡単に適応させるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な入学プロモーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、魅力的な入学プロモーションビデオの作成を簡単にします。使いやすいプラットフォームで、リアルなAIアバターと豊富なカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、テキストを動的なビデオに変換し、クリエイティブプロセス全体を効率化します。
HeyGenを使って入学以外にどのようなマーケティングビデオを作成できますか？
入学以外にも、HeyGenはさまざまなマーケティングキャンペーンに対応する多用途なオンラインビデオメーカーです。豊富なテンプレートライブラリと広範なストック写真とビデオを活用して、魅力的なソーシャルメディア広告、製品発表、または説明ビデオを簡単に作成できます。
HeyGenは学校ビデオ向けにAIを活用したナレーションや字幕機能を提供していますか？
はい、HeyGenは強力なAI編集機能を備えており、スクリプトから直接生成される自然で人間らしいナレーションを含む学校ビデオプロジェクトを強化します。また、AIビデオメーカーのプロジェクトに洗練された字幕を自動的に追加し、コンテンツをアクセスしやすくプロフェッショナルにします。
HeyGenは教育機関の入学促進にどのように役立ちますか？
HeyGenは教育機関が見込み学生に共鳴する高品質な学校プロモーションビデオを作成することで、入学を促進する力を与えます。これらの魅力的なマーケティングビデオをソーシャルメディアチャネルで簡単に共有し、リーチと影響力を効果的に拡大します。