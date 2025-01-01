入学者数を増やすための入学計画ビデオメーカー
テキストからビデオを使用してプロフェッショナルな教育ビデオを簡単に作成し、学校のマーケティングを改善し、入学者数を増やします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際応募者を特に対象とした大学の出願プロセスを詳述する45秒のAI駆動の説明ビデオを開発します。ビジュアルの美学は明確でプロフェッショナルであり、アニメーションインフォグラフィックスタイルを採用し、落ち着いた情報提供のナレーションを組み合わせます。この入学計画ビデオメーカーのシナリオで、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確な字幕/キャプションを生成し、アクセシビリティを確保します。
InstagramやTikTokなどのプラットフォームで若年層をターゲットにした早期入学割引を発表する30秒のソーシャルメディア広告をデザインします。ビデオはテンポが速く、視覚的に魅力的で、ダイナミックなトランジション、キャッチーなバックグラウンドミュージック、活気あるAIアバターからの直接的なアピールを特徴とします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアフォーマットに最適化し、ソーシャルメディアマーケティングの取り組みを強化し、入学者数を増やします。
新しい学際的プログラムを紹介するか、主要な教員の業績を強調する90秒の教育ビデオを想像してください。これは、現在の学生、卒業生、潜在的な教員採用者を対象とした広範な学校マーケティングの一環です。スタイルはドキュメンタリーの本格的な映像とプロフェッショナルなAIアバターの紹介を組み合わせ、温かく魅力的なナレーションで支えられています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを豊かにし、統合されたナレーション生成で洗練されたナレーションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは学校の教育ビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的な教育ビデオメーカーとして機能し、学校がテキストを魅力的なビデオに簡単に変換できるようにします。AIアバターとテンプレートのライブラリを活用して、高品質な教育コンテンツの制作を効率的に進めます。
HeyGenはどのような創造的な方法で学校の入学者数とマーケティング活動を向上させますか？
HeyGenはダイナミックな学校マーケティング戦略を通じて入学者数を増やすのに役立ちます。魅力的なAI駆動の説明ビデオやバーチャルキャンパスツアーを制作し、ブランド管理を強化して効果的かつ創造的に学校を紹介します。
HeyGenは入学計画ビデオプロジェクトのためにAIアバターを生成できますか？
はい、HeyGenは強力な入学計画ビデオメーカーであり、リアルなAIアバターを作成して利用することができます。これらのアバターはプロフェッショナルなナレーションを提供し、広範なビデオ編集スキルを必要とせずにビデオコンテンツを大幅に向上させます。
HeyGenはプロフェッショナルな開発ビデオを作成するためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルな開発ビデオを簡単に制作するための強力なクリエイティブエンジンとして機能します。統合されたナレーション機能と包括的なブランド管理を活用して、すべての出力で一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。