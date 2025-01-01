入学案内ビデオメーカー：学生を簡単に募集

多様なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なブランド動画を簡単に作成し、学生募集を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
見込み学生の保護者を対象にした60秒の学校マーケティングビデオを想像してください。これは、学校のサポートと学生の利点について安心感を与えることを目的としています。この温かく本物の作品は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なキャンパスのビジュアルを提供し、プロフェッショナルなAIアバターが説得力のあるメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト2
新入生向けに、バーチャルキャンパスツアーのハイライトや初期登録手順について明確なガイダンスを提供する30秒の教育ビデオを考えてみてください。HeyGenのテンプレートとシーンを使用することで、クリーンなレイアウトが実現し、スクリプトからのテキストビデオ機能により、画面上の指示が正確に表示され、落ち着いたガイドの声で強化されます。
サンプルプロンプト3
若い見込み学生の幅広いオーディエンスを対象にした15秒のソーシャルメディアビデオを考えてみてください。ユニークなプログラムの提供と活気ある学生生活をダイナミックに紹介します。この高速で視覚的に魅力的なコンテンツは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してモバイルに最適化され、クイックカットとエネルギッシュな音楽を活用し、無音での視聴を可能にする明確な字幕で完全にアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

入学案内ビデオメーカーの使い方

見込み学生を魅了し、募集プロセスを効率化し、貴校のリーチを拡大するプロフェッショナルな入学案内ビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選択するか、スクリプトから直接ビデオを生成します。教育ビデオメーカーコンテンツの作成に最適です。
2
Step 2
ブランドに合ったビジュアルを選択
貴校のロゴ、色、フォントを使用してブランディングコントロールを選択し、学校マーケティングビデオが一貫してブランドに合ったビデオであることを保証します。
3
Step 3
プロフェッショナルな字幕を追加
プロフェッショナルなAI字幕を簡単に追加して、ビデオのアクセシビリティとリーチを向上させ、すべての見込み学生にメッセージが理解されるようにします。
4
Step 4
エクスポートして入学者数を増やす
HeyGenのアスペクト比のリサイズを使用して、さまざまな形式で洗練されたビデオをエクスポートし、YouTubeなどのプラットフォームで共有して入学者数を増やします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学生の成功と推薦を紹介

感動的な学生の成功ストーリーや卒業生の推薦を強調し、信頼を築き、新しい入学を促進します。

よくある質問

HeyGenは効果的な入学案内ビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的な入学案内ビデオや教育コンテンツを作成する力を教育機関に提供します。これにより、学生募集が効率化され、魅力的なビジュアルを通じて入学者数が増加します。

HeyGenは学校マーケティングビデオのためのクリエイティブツールを提供していますか？

もちろんです！HeyGenは、多様なテンプレートとシーンを備えた初心者向けのインターフェースを提供し、ブランドに合ったビデオを簡単に作成できます。ロゴや色を使用してブランディングコントロールをカスタマイズし、すべての学校マーケティングビデオが貴校のアイデンティティを反映するようにします。

HeyGenはバーチャルキャンパスツアーのための魅力的なアニメーション教育ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、ダイナミックなバーチャルキャンパスツアービデオを作成できます。さらに、ボイスオーバー生成とAI字幕を提供し、教育コンテンツがすべての視聴者にとってアクセス可能で魅力的であることを保証します。

HeyGenはソーシャルメディアで教育ビデオコンテンツを配信するためのどのような機能を提供していますか？

HeyGenはさまざまなアスペクト比をサポートし、ソーシャルメディアやYouTubeなどのプラットフォーム向けに教育ビデオを簡単にエクスポートできます。また、AI字幕を追加して、多様なオーディエンスへのリーチとエンゲージメントを向上させることができます。