高等教育成長のための入学分析動画メーカー
HeyGenのAIアバターを使用して、入学およびマーケティングチームが影響力のあるターゲットオーディエンス動画を作成し、入学を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
入学およびマーケティングチーム向けに設計された45秒のデータ駆動型プレゼンテーション動画を開発し、入学分析動画メーカーの力を活用して採用活動を最適化します。プロフェッショナルでインフォグラフィックを駆使したビジュアルスタイルと、HeyGenのスクリプトからのテキストから動画への機能を使用して生成された明確で権威あるナレーションを用いて、重要な洞察を提示し、入学を促進します。
見込み学生向けに30秒のソーシャルメディア動画を制作し、キャンパスツアー動画への興奮を生み出します。ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルとエネルギッシュな音楽、画面上のテキストオーバーレイを採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、より広い視聴者にアクセスし、影響力を持たせ、高等教育の入学戦略を力強く伝えます。
特定の学生層を対象にした60秒のターゲットオーディエンス動画を作成し、パーソナライズされた入学分析の利点を説明します。温かみのある招待的なビジュアル美学と落ち着いた背景音楽を使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してプロフェッショナルなナレーションを生成し、メッセージを明確かつ効果的に伝え、AI動画ジェネレーターとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは高等教育機関の入学戦略にどのように役立ちますか？
HeyGenは、入学およびマーケティングチームが魅力的な入学分析動画メーカーコンテンツを迅速に作成するのを支援します。HeyGenのAI動画ジェネレーターを活用して、見込み学生に響くパーソナライズされたアウトリーチを作成し、効果的に入学を促進します。このデータ駆動型アプローチは、全体的な高等教育入学戦略を強化します。
HeyGenが入学およびマーケティングチームにとって効果的なAI動画ジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストから動画への変換を簡単に行うエンドツーエンドの動画生成プラットフォームを提供します。その直感的なインターフェースとストーリーボードテンプレートにより、入学およびマーケティングチームはさまざまなキャンペーンのために高品質の動画を大規模に制作し、コンテンツ作成を効率化します。
HeyGenは多様な学生層向けのターゲットオーディエンス動画を作成できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターと多様なボイスオーバー生成を活用して、非常にターゲットを絞ったオーディエンス動画を作成できます。これにより、特定の学生層を念頭に置いたメッセージを調整し、より高い親和性と影響力を確保します。また、より広いアクセス性のために字幕を追加することもできます。
HeyGenは魅力的なソーシャルメディアやキャンパスツアー動画の作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、メディアライブラリやアスペクト比のリサイズなどの強力なツールを提供し、ダイナミックなソーシャルメディア動画やキャンパスツアー動画の作成に最適です。HeyGenを使用すると、高品質のビジュアルストーリーを録画、編集、共有し、見込み学生の注意を引き、情報を提供できます。