英語トレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なコースを作成

社員のオンボーディングと技術トレーニングを革新。リアルなAIアバターで魅力的なビデオを簡単に作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITサポートスタッフ向けに新しいソフトウェアアップデートに関する2分間の技術トレーニングビデオを開発し、複雑な情報を指導的かつ詳細なビジュアルスタイルで提示し、正確なAI音声を伴います。このビデオは、HeyGenの強力な音声生成機能を活用し、詳細な技術文書をテキストからビデオジェネレーターに変換し、簡単に理解できる形式にします。
サンプルプロンプト2
国際的な視聴者向けに設計された90秒の指導ビデオを制作し、特にトレーニングモジュールのローカライズに焦点を当て、クリーンで情報豊富なビジュアル美学とアクセスしやすい音声配信を特徴とします。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能の力を示し、多様な学習者のために言語の壁を効果的に橋渡しします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーを対象とした45秒のプロモーションビデオを想像し、既存の資料を動的で魅力的なビデオに変換する方法を紹介し、活気のあるビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドトラックを使用します。このビデオは、HeyGenの事前構築されたテンプレートとシーンを強調し、静的なコンテンツを迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

英語トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

L&Dチーム向けにプロフェッショナルで魅力的な英語トレーニングビデオを簡単に作成し、テキストを動的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、英語のトレーニングコンテンツをエディターに直接入力します。高度なテキストからビデオへのジェネレーターが、あなたの書いた資料を動的なビデオシーンに変換し、トレーニングモジュールの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択する
多様なAIアバターからコンテンツを提示するためのものを選びます。選んだアバターに適したAI音声を組み合わせ、英語トレーニングビデオの明瞭で魅力的なナレーションを確保します。
3
Step 3
ビジュアルの強化を追加する
ブランドコントロールを利用して会社のロゴやブランドカラーを追加し、トレーニングビデオをパーソナライズします。ストックメディアや自分のアップロードを統合して、視覚的に豊かで影響力のある学習体験を作り出します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートする
完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で高品質の英語トレーニングビデオをエクスポートします。あなたの魅力的なトレーニングビデオは、L&Dチームや社員と共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニングを明確化

技術的な内容や社員のオンボーディングのような複雑なテーマを簡素化し、明確さと教育的な影響を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして英語トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、魅力的な英語トレーニングビデオの作成を劇的に簡素化します。AIアバターと洗練されたAI音声技術を活用し、テキストを高品質なビデオコンテンツに迅速かつ効率的に変換し、L&Dチームに提供します。

HeyGenは既存のトレーニング資料をビデオ形式に変換できますか？

はい、HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターを使用すると、スクリプトやテキストを入力することで既存の資料を簡単に変換できます。これにより、静的な文書をAIアバターとカスタマイズ可能なAI音声を備えた動的なトレーニングビデオに迅速に変換できます。

HeyGenはトレーニングコンテンツのローカライズにどの言語をサポートしていますか？

HeyGenは140以上の言語でコンテンツの作成とローカライズをサポートしており、グローバルな視聴者向けのトレーニングのローカライズに最適です。その強力なAI音声機能により、トレーニングビデオを世界中の多様な社員に効果的に届けることができます。

HeyGenのビデオ編集ツールはトレーニングビデオのカスタムブランディングをどのように強化しますか？

HeyGenは包括的なビデオ編集ツールと事前構築されたテンプレートを提供し、強力なブランディングコントロールを含んでいます。これにより、L&Dチームは会社のロゴやカスタムカラーをシームレスに統合し、すべてのトレーニングビデオがブランドガイドラインに完全に一致し、プロフェッショナルで魅力的な体験を提供します。