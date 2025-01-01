画期的な新製品を潜在的な投資家や初期採用者に紹介する、60秒の魅力的なエンジニアリングビデオを作成してください。3Dグラフィックスとエネルギッシュなナレーションを特徴とする洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用し、心を高揚させるバックグラウンドミュージックで強化します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、初期のナラティブを迅速に生成し、正確なナレーション生成でインパクトのある配信を行います。

ビデオを生成