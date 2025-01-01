エンジニアリング変革ビデオメーカーの生産を加速
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ビデオ制作のワークフローを効率化し、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術トレーナーとテック企業の新入社員向けに、AIビデオジェネレーターが複雑な技術説明の作成をどのように効率化できるかを示す90秒のトレーニングモジュールを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で情報豊かであり、動的なテキストアニメーションと親しみやすく明瞭な声を特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、既存のドキュメントを迅速にビデオに変換し、ブランドの一貫性を保つためにさまざまなテンプレートとシーンを選択します。
グローバルな開発チームとステークホルダー向けに、生成AIビデオ技術によって可能になった新機能を強調する45秒の製品アップデートビデオを開発します。ビジュアルスタイルは現代的で簡潔であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストック映像を使用し、洗練されたプロフェッショナルなナレーションと組み合わせます。多様な言語の話者に対応するために、字幕/キャプションを通じてすべての重要な情報を伝え、アップデートを普遍的にアクセス可能にします。
ソーシャルメディア上の将来のエンジニアリング人材とテック愛好家を対象にした60秒のリクルートメントビデオを作成し、先進的なエンジニアリングビデオメーカーを使用してエンジニアリング企業の革新的な文化を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでインスパイアリングであり、クイックカットとアップビートでモチベーショナルなサウンドトラックを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してさまざまなバージョンを効率的に制作し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して異なるソーシャルプラットフォームに最適化し、リーチとエンゲージメントを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは技術コンテンツのAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、複雑な技術コンテンツやエンジニアリング変革ビデオの制作を効率化します。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用し、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに効率的に変換し、従来のビデオ制作ワークフローを最小限に抑えます。
HeyGenのデジタルアバターは多様なビデオニーズにどのような能力を提供しますか？
HeyGenは多様なビデオ要件に合わせてカスタマイズ可能なリアルなデジタルアバターとアニメーションキャラクターを幅広く提供します。これらのAIアバターはエンゲージメントを高め、多言語サポートを可能にし、メッセージがグローバルに響くようにします。
HeyGenはスクリプト編集とビデオ制作ワークフローの管理を支援できますか？
はい、HeyGenは直感的なスクリプト編集ツールとシームレスなテキスト-to-ビデオプロセスを提供することで、ビデオ制作ワークフローを最適化するよう設計されています。このクリエイティブなコントロールにより、ユーザーはコンセプトから最終ビデオまで効率的にコンテンツを管理できます。
HeyGenにはビデオ作成を加速するためのテンプレートがありますか？
もちろんです。HeyGenはプロジェクトを迅速に開始し、最終出力に対するクリエイティブなコントロールを提供するための豊富なビデオテンプレートとシーンのライブラリを提供しています。これらのテンプレートは、さまざまな目的のために高品質な生成AIビデオを迅速に制作するのに役立ちます。