エンジニアリングトレーニングビデオメーカー：複雑な概念を簡単に

スクリプトからのテキストを使用して、複雑なエンジニアリング概念を簡単に指導ビデオに変換します。

新しいシステムにオンボーディングするジュニアエンジニア向けに、1分間のエンジニアリングトレーニングビデオを作成してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが主要なプロセスを示し、プロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルスタイルを維持し、コア機能の明確で簡潔な音声説明を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

L&Dチームが複雑な技術的概念を広範なオーディエンスに伝えるための90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは非常に詳細で正確な図を含み、落ち着いた権威あるナレーションを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して技術的説明の正確性と一貫性を確保します。
プロジェクトマネージャーとフィールド技術者を対象に、新しいエンジニアリングワークフローのベストプラクティスを更新するための45秒のクイックガイドを作成してください。このビデオは、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、迅速なコンテンツ作成を可能にし、効果的なトレーニングビデオメーカーとして機能する、魅力的でダイナミックなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを備えています。
シニアエンジニアとクロスファンクショナルチーム向けに、新しいシステムアーキテクチャについての2分間の包括的な説明を設計してください。このビデオは、分析的なビジュアルスタイルと高解像度の図を備え、明確で明瞭なナレーションを提供し、自動字幕/キャプションによってすべての視聴者に最大限の明確さとアクセシビリティを確保する、エンジニアリングトレーニングビデオメーカーの出力を強化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

エンジニアリングトレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用してプロフェッショナルなエンジニアリングトレーニングビデオの作成を効率化します。スクリプトから魅力的なビジュアルコンテンツへと変換し、複雑な技術的概念をチームにとって理解しやすくします。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
エンジニアリングトレーニングコンテンツを開発します。私たちのプラットフォームは、スクリプトを直接ビデオに変換し、複雑な技術的概念を理解しやすくします。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択して、指導ビデオをプレゼンテーションします。彼らはあなたのメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝え、視聴者を引き付けます。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを追加
自動生成された字幕/キャプションを追加して、アクセシビリティと理解を向上させ、すべての学習者がエンジニアリングトレーニングの重要な詳細を把握できるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
オンラインビデオエディターを使用してプロジェクトを完成させ、L&Dチームや学習プラットフォームにシームレスに配信するために、さまざまな形式で高品質のトレーニングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術的概念を簡素化

AIビデオメーカーの機能を利用して、複雑なエンジニアリングの原則を理解しやすく視覚的に魅力的なトレーニングビデオに分解します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてエンジニアリングトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオメーカー技術を活用して、エンジニアリングトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。私たちのプラットフォームでは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、複雑な技術的概念を魅力的な指導ビデオに変えることができます。これにより、L&Dチームは高品質な教育リソースを効率的に作成できます。

HeyGenは詳細な指導ビデオにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは詳細な指導ビデオに理想的な強力な技術的機能を提供します。ユーザーは、リアルなAIアバターの中から選択し、複数の言語で自然なAIボイスオーバーを生成することができ、複雑なエンジニアリングトレーニングをアクセスしやすくします。さらに、自動字幕/キャプションにより明確さとコンプライアンスが確保され、全体的な学習体験が向上します。

HeyGenはスクリプトをトレーニングビデオに迅速に変換できますか？

もちろんです。HeyGenはスクリプトを包括的なトレーニングビデオに変換するプロセスを効率化します。直感的なオンラインビデオエディターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能により、コンテンツ作成が迅速に行われ、L&Dチームの制作時間が大幅に短縮されます。この効率性により、広範なポストプロダクションなしで重要なエンジニアリングトレーニングを提供できます。

HeyGenトレーニングビデオでブランドの一貫性をどのように維持できますか？

HeyGenはすべてのトレーニングビデオでシームレスなブランドの一貫性を実現します。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、ロゴやカラースキームを含むカスタムブランディングコントロールを適用することで、すべてのエンジニアリングトレーニングビデオが会社のアイデンティティに一致するようにします。これにより、教育リソースに洗練された認識可能な外観が生まれます。