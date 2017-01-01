エンジニアリングプロジェクトビデオジェネレーターで迅速な説明ビデオを
プロジェクトドキュメントを高度なスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して魅力的な説明ビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインプレゼンスを強化したいと考えている小規模ビジネスオーナーを対象にした、活気ある30秒のマーケティングビデオをデザインしてください。この「AIビデオジェネレーター」作品は、明るくエネルギッシュなグラフィックと素早いトランジションを特徴とし、使いやすさを強調する熱意に満ちた声が組み合わさります。ビデオはHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してスクリプトから直接生成され、「ビデオ制作」プロセスを効率化します。
将来の学生や新しいエンジニアリングの採用者向けに、複雑なエンジニアリング原理を説明する45秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは明確で簡潔であり、アニメーション化された図やステップバイステップのイラストを使用し、音声は落ち着いた説明的なナレーションを特徴とします。HeyGenの自動「字幕/キャプション」を通じてすべての重要な用語をアクセス可能にし、この「説明ビデオ」の理解を向上させます。
既存のユーザーや技術愛好家を対象にした「AIビデオツール」プラットフォームの新機能を発表する15秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを開発してください。ビデオは現代的でテンポの速いビジュアルリズムを持ち、大胆なテキストオーバーレイとアップビートなバックグラウンドミュージックが、アップデートへの興奮を反映します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用することで、プロフェッショナルで魅力的な外観を確保し、迅速な「ソーシャルメディアビデオ」発表に最適です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはエンジニアリングチームのビデオ制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキストビデオを魅力的なコンテンツに変換します。これにより、エンジニアリングチームはトレーニングビデオからプロジェクトの更新まで、さまざまな目的のためにプロフェッショナルなビデオを作成でき、AIアバターと直感的なツールを使用して効率的なビデオ制作が可能です。
HeyGenはAIアバターとビデオをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、ビデオコンテンツをパーソナライズするための豊富なカスタマイズ可能なテンプレートと多様なAIアバターのライブラリを提供しています。ユーザーは、ビジュアル、ナレーション、さらにはロゴや色などのブランド要素を、自分のマーケティングや説明ビデオのクリエイティブビジョンに合わせて調整できます。
HeyGenはナレーションや字幕を含む完全なビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは、テキストスクリプトからリアルなナレーションを自動的に追加するエンドツーエンドのビデオ生成をサポートしています。また、統合された字幕とキャプションを含んでおり、説明ビデオやビデオチュートリアルがアクセスしやすく、洗練されたものになります。
HeyGenはトレーニングやマーケティングコンテンツなど、さまざまなビジネスビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、幅広いビジネスビデオを生成するのに最適な多用途のAIビデオツールです。魅力的なトレーニングビデオ、ダイナミックなマーケティングビデオ、または情報豊富なソーシャルメディアビデオが必要な場合でも、HeyGenの強力な機能はビデオ制作プロセス全体を効率化します。