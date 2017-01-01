エンジニアリングチームが最新の画期的なプロジェクトを潜在的な投資家に紹介するための、魅力的な60秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、3Dレンダリングと画面上のデータビジュアライゼーションを特徴とし、明確で自信に満ちたナレーションが補完します。HeyGenのAIアバターを利用することで、ライブアクターを必要とせずに洗練されたプレゼンテーションが可能になり、「エンジニアリングプロジェクトビデオジェネレーター」プロセスが非常に効率的になります。

