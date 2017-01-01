エンジニアリングプロセス動画ジェネレーター: トレーニングと説明動画のためのAI
複雑なエンジニアリングスクリプトをテキスト-to-ビデオ技術で迅速に魅力的な動画に変換します。
シニアエンジニア向けに新しいソフトウェア機能を紹介する90秒の指導動画を制作します。動画はクリアでチュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、明確なスクリーンキャプチャと正確な技術的コメントを含みます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、正確な説明とアクセシビリティのための字幕/キャプションを効率的に作成し、包括的なトレーニング動画をサポートします。
潜在的なクライアントや業界パートナーを対象にした60秒のダイナミックなマーケティング動画を開発し、プロフェッショナルなビデオ制作プラットフォームのコア機能の重要なアップデートを強調します。ビジュアルプレゼンテーションは活気に満ちた魅力的なもので、迅速なトランジションと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して洗練された外観を実現し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合して製品デモを強化し、魅力を高めます。
開発チームやプロジェクトマネージャー向けに1分間の内部コミュニケーション動画を構築し、日常のワークフローでAIビデオジェネレーターを活用するためのベストプラクティスを概説します。動画は親しみやすく協力的なビジュアル美学を持ち、画面上のテキストと陽気でやる気を引き出すバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームに最適化された動画を提供し、チームの学習と一貫したメッセージングのための高品質な動画を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なAI動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI動画ジェネレーター技術を利用して、スクリプトをリアルなAIアバターを特徴とするプロフェッショナルで高品質な動画に変換します。このテキスト-to-ビデオ機能は、動画制作の全体的なワークフローを大幅に効率化し、複雑な動画作成をユーザーにとってアクセスしやすく、効率的にします。
HeyGenで作成された動画にはどのような技術的カスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、複数の言語での高度なナレーション生成や自動字幕/キャプションなどの強力な技術的カスタマイズ機能を提供します。ユーザーはアスペクト比のリサイズやエクスポートを正確に制御でき、AI動画が特定のプラットフォーム要件やブランドガイドラインに適合するようにします。
HeyGenは既存のプロフェッショナルな動画制作ワークフローやシステムと統合できますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルな動画制作ワークフローにシームレスに統合されるように設計されています。ブランドキットによる一貫したブランディングやLMS統合の互換性など、企業環境に不可欠な機能をサポートし、企業トレーニングなどのさまざまな用途にスタジオ品質の動画を作成することができます。
HeyGenはAI機能を使用してスクリプトからどのくらいの速さで動画を生成できますか？
HeyGenの強力なAI動画ジェネレーターは、スクリプトを迅速に完全な動画に変換します。この効率的なスクリプト-to-ビデオプロセスは、通常の動画制作に必要な時間を大幅に短縮し、魅力的で洗練された動画コンテンツの迅速な作成を可能にします。