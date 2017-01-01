ジュニアエンジニアや非技術系の関係者を対象にした2分間のアニメーション説明動画を作成し、特定のエンジニアリングワークフローを詳述します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、簡略化された図やアニメーションを使用し、プロフェッショナルで明瞭なナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、ナレーション生成を利用して複雑なステップを理解しやすいセグメントに変換し、エンジニアリングプロセス動画ジェネレーターの力を示し、明確なコミュニケーションを実現します。

