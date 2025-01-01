エンジニアリングインサイトビデオメーカー: 技術的洞察を変革
あなたのエンジニアリングインサイトを明確でプロフェッショナルなビデオに変換します。強力なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから魅力的なコンテンツを生成します。
既存のソフトウェアユーザーやプロダクトマネージャー向けに、CADソフトウェアの最新機能リリースを詳細に説明する90秒の説明ビデオを制作してください。視覚的には、機能を強調するために明確な画面共有とオンスクリーンテキスト注釈を組み込み、簡潔で情報豊富な音声トラックを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを利用して、プロフェッショナルで親しみやすい形でアップデートを提示してください。
エンジニアリングワークフローにおけるサイバーセキュリティのベストプラクティスを強調する1分間のビデオを作成し、シニアエンジニアやチームリーダーを対象とします。ビジュアルスタイルはモダンでインパクトがあり、データネットワークや安全な環境の関連ストック映像を特徴とし、真剣でありながらアクセスしやすい音楽スコアを伴います。HeyGenの字幕/キャプションを取り入れて、すべての重要な情報が簡単に理解できるようにしてください。
持続可能なインフラストラクチャに関するオンラインエンジニアリングコースの45秒のダイナミックなビデオティーザーをデザインし、スキルアップを求める見込み学生や業界の専門家を対象とします。このビデオは、多様なメディアライブラリエレメントを活用したクイックカットでエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とし、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドトラックに設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に一貫性のある魅力的な紹介を作成してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは技術コンテンツのオンラインビデオエディターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな技術ビデオを直接オンラインで作成するための強力な機能を提供します。ユーザーは簡単にボイスオーバーを生成し、正確な字幕/キャプションを追加し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、高品質な出力を確保できます。
HeyGenはAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAI技術を活用して、テキストからビデオへのスクリプトをリアルなAIアバターを特徴とする魅力的なコンテンツに変換します。これにより、説明ビデオやその他のプロフェッショナルなビデオの作成が効率化され、視聴者のエンゲージメントが向上します。
HeyGenはビデオ制作を効率化するためにどのようなリソースを提供していますか？
HeyGenは、ビデオテンプレートの豊富な選択肢と包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを提供し、ビデオ制作プロセスを加速します。これらのリソースは、画面共有のオプションと組み合わせて、インパクトのある技術ビデオを効率的に制作することを可能にします。
HeyGenはビデオエクスポートのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。また、さまざまなプラットフォームでの最適な表示のためにアスペクト比のリサイズを利用することもできます。