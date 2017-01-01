エンジニアリング説明ビデオジェネレーター：複雑な概念を簡素化
テキストからビデオへの変換で複雑なエンジニアリングのアイデアを簡単に魅力的なビジュアルに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的な産業クライアントや投資家向けに、新しい産業オートメーションソフトウェアを紹介する90秒の製品デモを考えてください。ビデオにはダイナミックで洗練されたビジュアルが必要で、3Dモデルをシミュレートするために多様なメディアライブラリ/ストックサポートを使用し、エネルギッシュで説得力のあるナレーションを伴います。目標は、ソフトウェアのユニークな機能を効果的に強調する説明ビデオジェネレーターとしての役割を果たすことです。
新入社員や社内のエンジニアリングチーム向けに、重機の操作に関する重要な安全プロトコルを詳述する2分間の指導ビデオが必要です。この制作は、HeyGenのテンプレートとシーンを広範に使用し、落ち着いたガイド役のAIボイスとサポート字幕/キャプションを備えた、シンプルでステップバイステップのホワイトボードアニメーションスタイルを採用します。これは、重要なエンジニアリングトレーニングとして役立ちます。
AIビデオジェネレーターを使用したエンジニアリングコンテンツの効率性を伝えるために設計された45秒のプロモーションビデオを視覚化してください。技術的なマーケターやエンジニアリングチームのリーダーをターゲットに、モダンで魅力的なインフォグラフィックスタイルのアニメーション、アップビートなバックグラウンドミュージック、フレンドリーなAIナレーションを使用します。HeyGenのテキストからビデオへの変換機能とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用して、アイデアを洗練されたエンジニアリング説明ビデオに変える容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、エンジニアリング説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターを活用して、魅力的なエンジニアリング説明ビデオの制作を効率化します。これらのデジタルプレゼンターは、複雑なエンジニアリングの概念を明確に説明し、スクリプトを洗練されたビジュアルコンテンツに簡単に変換します。
HeyGenはテキストをビデオコンテンツに変換するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは強力なテキストからビデオへの変換機能を提供し、スクリプトから簡単に完全な説明ビデオを生成できます。高度なAIナレーション生成と自動字幕/キャプションを含み、さまざまなコミュニケーションニーズに対応する包括的な説明ビデオソフトウェアソリューションです。
HeyGenは説明ビデオでブランドのカスタマイズを許可していますか？
もちろんです。HeyGenは、説明ビデオがブランドアイデンティティに合致するように、広範なカスタマイズオプションと統合されたブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用し、マーケティング戦略をサポートできます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに異なるアスペクト比でビデオをエクスポートできますか？
はい、HeyGenはビデオのアスペクト比を簡単に調整でき、ソーシャルメディアやプレゼンテーションなどの異なるプラットフォームに最適化できます。多用途なビデオエディターとして、完成したMP4ビデオファイルを配信準備が整った状態で便利にエクスポートできます。