複雑な概念を簡単にする工学教育ビデオメーカー

学生向けにテキスト-to-ビデオを使用して複雑な工学の概念を魅力的なレッスンに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンライン工学コースを作成する教育者を対象にした90秒のチュートリアルビデオを開発し、構造解析の基本原理を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルはダイナミックで魅力的であり、インタラクティブな要素と情報豊かなナレーションを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、作成プロセスを効率化し、これらの魅力的なレッスンにプロフェッショナルな外観を確保します。
サンプルプロンプト2
エンジニアや研修生向けに、機器のメンテナンスのステップバイステップの技術的プロセスを説明する2分間の指導ビデオを作成してください。ビジュアルは非常に詳細で図解的であり、正確で権威あるナレーションがサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、工学ビデオを正確にナレーションし、すべての重要なステップをカバーします。
サンプルプロンプト3
研究者が会議で材料特性の科学的可視化を発表するための45秒の説明ビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、明確なデータ表現に焦点を当て、自信に満ちた専門的なナレーションが組み合わさります。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプレゼンテーション画面にビデオを最適化し、複雑な概念をアクセスしやすいビジュアルに効果的に変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

工学教育ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでプロフェッショナルで魅力的な工学教育ビデオを作成し、学生や教育者のために複雑な概念を簡素化します。

1
Step 1
教育用スクリプトを貼り付ける
工学教育コンテンツのスクリプトを貼り付けます。私たちのプラットフォームのテキスト-to-ビデオ機能が、あなたのテキストを魅力的なレッスンのためのビジュアルナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターからコンテンツを提示するために選択します。私たちのAIビデオジェネレーターは、工学ビデオのために自然な音声のナレーションを自動的に生成します。
3
Step 3
アクセシビリティのために字幕を追加する
すべての学習者のアクセシビリティを向上させるために、正確な字幕/キャプションを自動生成します。工学教育ビデオが魅力的で、より広い視聴者に届くようにします。
4
Step 4
プロジェクトをエクスポートして共有する
お好みのアスペクト比で工学ビデオを最終化してエクスポートします。高品質のビジュアル出力をオンライン学習プラットフォームで学生と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

工学トレーニングの効果を向上

ダイナミックでインタラクティブなAI生成コンテンツを通じて、工学トレーニングプログラムでの学習者の参加と知識の保持を向上させます。

よくある質問

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育用工学ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIを活用して、工学教育ビデオの作成プロセスを簡素化します。私たちのプラットフォームは、テキストをビデオに簡単に変換し、オンラインコースやトレーニングのための魅力的なコンテンツを最小限の手動作業で自動的に生成します。

HeyGenはAIアバターとビジュアルを使用して複雑な工学の概念を変換できますか？

はい、HeyGenは複雑な工学の概念を消化しやすいビジュアルコンテンツに効果的に変換します。リアルなAIアバターと強力な編集ツールを使用して、複雑なプロセスをアニメーション化し、技術的な説明を簡素化し、教育ビデオを学生にとってより魅力的なものにします。

HeyGenは工学チュートリアルビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、AIによるナレーション生成や自動字幕/キャプションなど、工学チュートリアルビデオを強化するための高度な技術的機能を提供します。これらのツールは明確なコミュニケーションとアクセシビリティを確保し、あらゆる教育コンテンツに適した高品質のビジュアル出力を提供します。

HeyGenはSTEM教育クリエイターにとって効率的なAIビデオジェネレーターですか？

もちろんです。HeyGenはSTEM教育クリエイターのために設計された効率的なAIビデオジェネレーターであり、制作時間を大幅に短縮します。事前に作成されたテンプレートと豊富なメディアライブラリを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された高品質のビデオを迅速に作成できます。