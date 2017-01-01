新しいエンジニアリングチームメンバー向けに、複雑な内部システムのオンボーディングプロセスを簡素化する45秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、明確な画面録画と役立つ注釈を特徴とし、親しみやすく明瞭なAIのナレーションが付いています。このビデオは、HeyGenの効率的なボイスオーバー生成を活用して、密集したマニュアルを魅力的なトレーニングビデオに変換し、主要なワークフローをステップバイステップで説明する方法を示します。

ビデオを生成