トレーニングとSOPのためのエンジニアリングドキュメンテーションビデオメーカー

複雑なエンジニアリングドキュメンテーションを魅力的なビデオに簡素化。AIアバターを使用して、明確なトレーニングとユーザーガイドを簡単に作成。

新しいエンジニアリングチームメンバー向けに、複雑な内部システムのオンボーディングプロセスを簡素化する45秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、明確な画面録画と役立つ注釈を特徴とし、親しみやすく明瞭なAIのナレーションが付いています。このビデオは、HeyGenの効率的なボイスオーバー生成を活用して、密集したマニュアルを魅力的なトレーニングビデオに変換し、主要なワークフローをステップバイステップで説明する方法を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クロスファンクショナルチームや非技術的なステークホルダーを対象にした60秒のダイナミックな説明ビデオを開発し、複雑な技術的概念や製品機能を明確にします。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちたもので、アニメーショングラフィックスとアップビートなサウンドトラックを活用し、AIアバターが視聴者を説明に導きます。これは、HeyGenのAIアバターが複雑なアイデアをより広い視聴者にとってアクセスしやすく魅力的にする力を示しています。
サンプルプロンプト2
エンジニアリングドキュメンテーションの専門家が既存のテキストベースの指示を迅速に動的なビデオドキュメンテーションに変換する方法を示す30秒の簡潔なビデオを作成します。このビデオは、迅速なトランジションと画面上のテキストオーバーレイを強調し、明確で権威ある声でサポートされる直接的で効率的なビジュアルスタイルを採用するべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、書かれたコンテンツを魅力的なビデオガイドに迅速に変換する方法を示します。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャーと顧客教育の専門家向けに、50秒の洗練されたビデオを制作し、新しい機能やプロセスを包括的なユーザーガイドを通じて詳述します。ビデオのビジュアルとオーディオスタイルはブランドガイドラインに一致し、ブランドカラーと明確でわかりやすいステップを利用し、落ち着いたガイドトーンを持っています。このプロンプトは、HeyGenのテンプレートとシーンをカスタマイズして、プロフェッショナルでブランドに合ったビデオドキュメンテーションを作成し、顧客教育の取り組みを強化する方法を強調しています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エンジニアリングドキュメンテーションビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオプラットフォームを使用して、複雑な技術情報を魅力的なビデオドキュメンテーション、トレーニング資料、ユーザーガイドに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
詳細な技術コンテンツを作成することから始めます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、テキストをビジュアルストーリーに迅速に変換し、ビデオドキュメンテーションに最適です。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
エンジニアリングドキュメンテーションを提示するために、さまざまなプロフェッショナルなAIアバターから選択します。これにより、トレーニングビデオに魅力的な人間要素が加わります。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
高度なボイスオーバー生成機能を使用して、明確で高品質なナレーションを統合します。これにより、AIボイスオーバーがプロフェッショナルな音声の明瞭さで提供されます。
4
Step 4
ビデオをブランド化してエクスポート
ロゴやカラーなどのブランドコントロールを使用して、会社のビジュアルアイデンティティを適用します。その後、洗練された説明ビデオを簡単にエクスポートして、効果的な顧客教育を行います。

使用例

複雑な技術概念を簡素化

複雑な技術仕様やプロセスを明確で簡潔な説明ビデオやビデオドキュメンテーションに変換し、理解を容易にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは、AIアバターとリアルなAIボイスオーバーを使用して、テキストを魅力的な説明ビデオやトレーニングビデオに変換することで、クリエイティブなビデオプロジェクトを強化します。このテキストからビデオへの機能により、ビデオ作成プロセス全体が簡素化され、メッセージに集中できます。

HeyGenを使用してどのような種類のビデオドキュメンテーションを作成できますか？

HeyGenは、包括的なユーザーガイド、SOP、および詳細なトレーニングビデオを作成するための理想的なエンジニアリングドキュメンテーションビデオメーカーです。字幕やキャプションを簡単に追加して、エンジニアリングチームに対するアクセシビリティと明確さを確保できます。

HeyGenは一貫したブランドメッセージングのためのブランドビデオテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、すべてのビデオ作成において一貫したビジュアルアイデンティティを維持できるように、幅広いブランドビデオテンプレートを提供しています。ブランドのロゴやカラーを簡単に組み込んで、プロフェッショナルな顧客教育資料を作成できます。

HeyGenはどのようにして高度なAIビデオプラットフォームとして機能しますか？

HeyGenは、スクリプトから最終製品までのビデオ作成を効率化するために最先端のAIを活用しています。私たちのAIビデオプラットフォームは、テキストからビデオへの機能、インテリジェントなボイスオーバー生成、AIアバターをサポートし、高品質なトレーニングビデオや説明ビデオを効率的に制作します。