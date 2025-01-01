エンジニアリングコンセプトビデオメーカー 複雑なコンセプトを視覚化
複雑なエンジニアリングのアイデアを簡単に視覚化。ダイナミックなAIアバターを活用して、魅力的な指導ビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品デザイナーとR&Dチーム向けに、反復的なドローン設計プロセスを示す1分間のビデオを開発します。設計の反復と実際のプロトタイプの間でのクイックカットを伴うダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからのテキストからビデオへの効率的に生成されたアップビートで情報豊富なオーディオトラックと豊富なメディアライブラリをサポートし、エンジニアにとって理想的なビデオエディターを作成します。
SolidWorksにおける高度なパラメトリックモデリングに焦点を当てた経験豊富な機械エンジニア向けの詳細な2分間の指導ビデオが必要です。ビジュアルスタイルは正確でステップバイステップであり、画面録画に焦点を当て、明確なハイライトを伴い、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して作成された詳細で明確なガイドと、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して技術コンテンツをカバーする指導ビデオを作成します。
投資家やステークホルダーに持続可能なエンジニアリングソリューションの説得力のある1分間のプロジェクト提案を提示します。このビデオは、プロフェッショナルなテンプレートを使用し、影響力のあるデータビジュアライゼーションを組み込んだ洗練された説得力のあるビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに最適化された最終出力を提供し、効果的な説明ビデオとして機能するプロフェッショナルなエンジニアリングビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして複雑なエンジニアリングコンセプトビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカー技術を活用して、技術的なスクリプトを魅力的なエンジニアリングコンセプトビデオに変換します。スクリプトからのテキストからビデオへの機能により、エンジニアは複雑なアイデアを簡単に視覚化し、プロセスをアニメーション化して、明確さと理解を確保します。
HeyGenはエンジニアがプロフェッショナルで高品質な指導ビデオを制作するのを助けますか？
はい、HeyGenはエンジニアがプロフェッショナルな指導ビデオを簡単に作成できるように設計されています。AIアバターや専門的なナレーションなどの機能を活用して、複雑なSTEM教育トピックを効果的に伝える高品質なビデオを提供します。
HeyGenは編集経験がなくてもエンジニアにとって効果的なビデオエディターですか？
HeyGenは技術専門家向けに特別に設計された使いやすいインターフェースを備えた直感的なオンラインビデオエディターを提供します。強力な編集ツールと包括的なメディアライブラリを組み合わせて、エンジニアがプロフェッショナルなエンジニアリングビデオを効率的に作成できるようにします。
HeyGenは技術的なエンジニアリングビデオにAIアバターと統合された字幕を提供しますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと自動字幕の統合をサポートしており、技術的なエンジニアリングビデオを強化します。これらの機能により、コンテンツがアクセス可能で、正確な科学情報を明確に伝え、すべての視聴者のエンゲージメントを向上させます。