工学コンセプトビデオジェネレーターで明確な説明を
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、複雑な工学コンセプトを瞬時に魅力的な説明ビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい構造解析ソフトウェアの革新的な機能を示す90秒の説明ビデオを作成し、潜在的なクライアントをターゲットにします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ダイナミックなモーショングラフィックスと洗練されたオンスクリーンテキストを生成し、マーケティング目的で魅力的なAIボイスと明確な字幕を補完します。
新入社員向けに複雑なCAD設計プロセスを明確に詳細化する約2分間の工学トレーニングモジュールが必要です。この教育ビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、構造化されたステップバイステップのビジュアルガイドを提供し、親しみやすいAIアバタープレゼンターを特徴とし、情報豊かで効果的な学習体験を保証します。
ソーシャルメディア向けに、技術に興味のある一般の人々を対象とした画期的な材料科学の革新を強調する45秒の魅力的なリールを生成します。このクリエイティブなストーリーテリング作品は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、未来的な美学、簡潔なキャプションを備えた高速で視覚的に驚くべきモンタージュを構築し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に最適化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして工学コンセプトビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を活用して、詳細な工学説明ビデオの生成を簡素化します。ユーザーはテキスト-to-ビデオスクリプトを簡単に魅力的なビジュアルに変換でき、複雑な概念をプロフェッショナルなビデオ編集機能で説明するのに最適です。
HeyGenは技術的な説明ビデオにAIアバターを利用できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なAIボイスオーバー生成を提供し、魅力的な技術説明ビデオを作成します。これらの機能により、洗練されたリップシンクとプロフェッショナルなプレゼンテーションが可能になり、教育や工学トレーニングコンテンツに最適です。
HeyGenが教育用工学コンテンツの作成に理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、工学トレーニングや教育ビデオの作成に理想的なAIビデオ作成プラットフォームであり、自動字幕/キャプションや包括的なブランディングコントロールなどの機能を提供します。これにより、クリエイターは複雑な概念を効果的に伝えるアクセス可能でプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。
HeyGenで画像を動的なビデオコンテンツに変換する方法は？
HeyGenの強力な画像-to-ビデオ機能を使用すると、静的なビジュアルを動的なビデオコンテンツにシームレスに統合できます。この機能は、直感的なインターフェースツールと組み合わせて、魅力的なビジュアルを作成し、マーケティングや教育ビデオのクリエイティブなストーリーテリングを強化します。